Entristece a regios muerte de Débora Estrella en accidente aéreo

La conductora de noticias, Débora Estrella, falleció junto con el piloto Brayan Ballesteros Argueta cuando el avión en el que viajaban —y que presuntamente ambos conducían— cayó la tarde del sábado en el lecho del río Pesquería, en el municipio de García.

El siniestro se reportó alrededor de las 18:50 horas, cerca del cruce de las calles Laderas y Riveras, en las inmediaciones del Parque Industrial Ciudad Mitras.

A través de redes sociales, habitantes de la zona compartieron videos del momento exacto en que la aeronave perdió el control y cayó.

Información de sus propios compañeros de trabajo indica que Débora había iniciado adiestramiento en clases de vuelo aéreo.

Testigos refirieron que, segundos antes del accidente, un helicóptero sobrevolaba la zona. También hay versiones de la presencia de un dron. Hasta el momento no se ha determinado el motivo de la presencia del helicóptero, que se informó es de uso privado.

Aunque en primera instancia testigos refirieron que el capitán Brayan Ballesteros estuvo ejecutando acrobacias, trascendió que ese reporte obedece a otras aeronaves que operaron más temprano ese día, informó el alcalde Manuel Guerra.

La investigación sigue en curso, pero se informó de manera preliminar que las víctimas acababan de despegar y, a los pocos minutos, intentaron aterrizar.

La aeronave accidentada era un avión Cessna 150M, con matrícula XB-BGH, presuntamente de la escuela de aeronáutica, propiedad de la empresa Centro de Estudios Aeronáuticos de Mazatlán AC.

Minutos antes del fatal accidente, Débora Estrella, de 43 años y quien fue presentadora del pronóstico del clima en INFO7 y Hechos AM de TV Azteca Noreste, y también conductora en TV Azteca México, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de la aeronave desde el Aeropuerto del Norte, en Apodaca.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y de García acudieron al lugar de los hechos, donde confirmaron el fallecimiento de las dos personas, que quedaron dentro de la cabina de la aeronave.

Los equipos especializados informaron que brindaron apoyo a la Fiscalía para ejecutar maniobras y colocar la aeronave en zona segura, ya que se encontraba en un barranco de aproximadamente 10 metros.

También se indicó que, una vez estando en zona segura, se trabajó con equipo hidráulico para la extracción de los cuerpos con el apoyo de elementos de Protección Civil Nuevo León y de autoridades correspondientes.

Posteriormente, la policía municipal acordonó el área para iniciar los trabajos de recuperación de los cuerpos”, informó Protección Civil Nuevo León.

Le gustaban las aeronaves

De acuerdo con una fuente allegada a la conductora, comenzó su gusto por las aeronaves desde el año pasado y tomaba clases.

En febrero de este año hizo una publicación en sus redes sociales sobre su experiencia en un helicóptero.

“Hace unas semanas viví una experiencia en un helicóptero en Monterrey por primera vez (ya había volado en Campeche, pero esa es otra historia)”, escribió la conductora de noticias.

Identifican al piloto

Elementos de Protección Civil de Nuevo León informaron que la segunda víctima del desplome de la aeronave donde la conductora de televisión Débora Estrella perdió la vida en García ya fue identificada.

Se trata de Brayan Ballesteros Argueta, piloto profesional que estudió en la Escuela de Aviación México del 2013 a 2016. Graduado como Primer Oficial de B737 y A320. Trabajó en la compañía Viva Aerobús, donde fue copiloto de 2018 a 2023.

Su perfil en redes sociales se describía como “piloto profesional capaz de pilotar en situaciones complicadas”.

Testigos aseguran que la aeronave realizó acrobacias antes del accidente

Tras el accidente de la aeronave que cobró la vida de la conductora Débora Estrella, vecinos de la colonia Valle de las Grutas, cercana al Parque Industrial Ciudad Mitras, alzaron la voz para denunciar que las maniobras aéreas de avionetas y helicópteros son una práctica común cada fin de semana, generando temor entre la población.

Residentes de esta zona del municipio de García aseguran que las aeronaves, que utilizan una pista ubicada en el parque industrial, realizan acrobacias y sobrevuelos a baja altura sobre sus viviendas.

Sobre el accidente donde falleció la conductora de noticias, testigos narran que se escuchó un ruido muy fuerte antes de caer.

“Estuvieron haciendo piruetas, eso ya es de cada fin de semana. Todo tranquilamente, pero como a las 4:00 de la tarde se empezó a escuchar como que el motor fallaba, empezó a aventar mucho humo, la avioneta subió mucho, hizo la pirueta, un círculo abajo y fue y se estrelló”, relató un vecino.

La señora Victoria Flores, residente de una de las colonias colindantes, expresó el miedo constante con el que viven.

“Empezó a bajar mucho, casi los alcanzabas. Aquí todos decíamos, ¿qué onda?, porque están pasando aquí, están muy abajo”, narró Flores.

Los residentes de la zona han solicitado a las autoridades una regulación estricta de las operaciones aéreas. Aunque se sabe que la escuela de aviación cuenta con los permisos necesarios, el crecimiento de la zona habitacional ha reducido la distancia entre las viviendas y la pista.

“Ya teníamos tiempo diciendo que se iba a reportar, porque ya era mucho. Mucha gente está inconforme, por lo mismo, el temor de que lo hacen y lo hacen muy abajo”, comentó una de las vecinas, quien agregó que, a raíz del reciente accidente, planean iniciar una recolección de firmas para exigir que estas prácticas cesen y evitar futuras tragedias que puedan afectar a sus familias y a sus hogares.

El alcalde de García, Manuel Guerra, informó que, desde que se enteró del accidente, arribó al lugar de los hechos y que se están llevando las investigaciones correspondientes. Sin embargo, aclaró que, de acuerdo con testigos, la avioneta en la que falleció la conductora no realizó acrobacias antes del accidente.

“En mi plática, precisamente con algunos testigos, refieren que esta aeronave no es la que se ha visto en algunos videos que estaba realizando algún tipo de acrobacias. Le instruí a mi equipo de Protección Civil que realizara la investigación correspondiente y, a su vez, revisara los permisos de este aeropuerto que se encuentra en el Parque Industrial Mitras”, indicó el edil.

