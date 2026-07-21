Medio Ambiente llama a disponer de forma responsable de escombros

El uso de servicios no autorizados para el retiro de escombros, que puede derivar en que los residuos sean depositados en sitios no permitidos

Con el objetivo de evitar que los arroyos, ríos o terrenos baldíos terminen contaminados, la Secretaría de Medio Ambiente hizo este martes un llamado a la ciudadanía a disponer de manera responsable de los escombros producidos por obras de construcción y demolición.

El titular Raúl Lozano Caballero hizo este llamado también al sector constructor y a los prestadores de servicios relacionados para que adopten prácticas responsables en la disposición final de estos materiales.

"Debemos dejar atrás la visión de que los residuos de una obra son un problema ajeno o meramente operativo. El progreso de Nuevo León no se trata solo de construir más, sino de construir mejor, con orden y con respeto al medio ambiente. Por eso, invitamos a todos los que participan en la industria de la construcción a hacer de la sostenibilidad una prioridad, no un simple requisito".

Las escombreras, estaciones de transferencia, centros de acopio y sitios de reciclaje requieren de una autorización tanto de la dependencia como de la Dirección de Gestión Integral de Residuos y Economía Circular, por lo que se simplificó el trámite para que empresas y particulares puedan operar bajo estándares técnicos sin contaminar.

El uso de servicios no autorizados para el retiro de escombros, que puede derivar en que los residuos sean depositados en sitios no permitidos, constituye una falta administrativa y ambiental sancionada por la ley.

Por ello, se exhortó a la ciudadanía a verificar que el prestador del servicio cuente con la autorización vigente o a trasladar personalmente los residuos a una escombrera o estación de transferencia.