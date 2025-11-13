Cerrar X
Nuevo León

Escobedo confía en obtener recursos en presupuesto 2026

Mijes señaló que se espera una asignación de 2 mil 500 millones de pesos, para poder avanzar en movilidad, seguridad y servicios públicos.

  • 13
  • Noviembre
    2025

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, expresó su confianza en que el Congreso del Estado apruebe el presupuesto 2026 y que los municipios, incluido Escobedo, puedan contar con los recursos necesarios para continuar con obras de infraestructura clave, especialmente ante la cercanía del Mundial 2026.

Mijes señaló que se espera una asignación de 2 mil 500 millones de pesos, monto que permitiría avanzar en proyectos que mejoren la movilidad, la seguridad y los servicios públicos, además de fortalecer la imagen urbana del municipio.

“Esperemos que el presupuesto del año que viene la autorización del congreso ronde alrededor de los 2500 millones de pesos, pero buscando ejercer más de 3 mil”, dijo el edil.

El alcalde destacó que estos recursos son fundamentales no solo para completar obras ya en marcha, sino también para preparar a Escobedo y al área metropolitana de Monterrey ante el flujo de visitantes que se espera con motivo del evento deportivo internacional.

“Tiene que prevalecer la buena voluntad, tenemos un evento de clase como precisamente el mundial de fútbol y yo creo que tenemos que tener un presupuesto porque tenemos que tener una ciudad metropolitana limpia, moderna, con buen mantenimiento en su infraestructura“”, señaló Mijes.

Las negociaciones por un nuevo paquete fiscal, continúan y los municipios están a la espera de la aprobación. 


