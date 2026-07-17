Mijes solicita auditorías para obras y recursos públicos en NL

El alcalde con licencia de Escobedo presentó solicitudes ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que se revise el manejo de recursos

El alcalde con licencia de Escobedo, Andrés Mijes, acudió este viernes a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para presentar solicitudes de auditorías especiales con el objetivo de revisar el manejo de recursos públicos en diversos proyectos e inversiones del Gobierno estatal.

Afirmó que realizó el trámite como ciudadano y sostuvo que la transparencia y la rendición de cuentas deben prevalecer en el ejercicio del servicio público.

Entre los rubros que solicitó auditar destacan las obras del Metro, la Carretera Interserrana y el Triángulo Norte, además del destino de más de 6 mil 500 millones de pesos transferidos de la Red Estatal de Autopistas y 4 mil millones de pesos del impuesto verde de Agua y Drenaje.

Mijes explicó que las solicitudes corresponden a auditorías especiales para verificar la aplicación y destino de los recursos públicos. Señaló que, en caso de que las revisiones no detecten irregularidades, esto permitirá dar certeza sobre el uso del presupuesto; de lo contrario, dijo, corresponderá a la Auditoría Superior del Estado determinar los procedimientos que establece la ley.

Durante su encuentro con medios de comunicación, el alcalde con licencia también manifestó su confianza en el trabajo de la ASE como órgano fiscalizador del estado y reiteró que tanto las dependencias estatales como los gobiernos municipales deben estar sujetos a revisiones cuando exista interés público en conocer el destino de los recursos.

Respecto al proyecto Triángulo Norte, Mijes aseguró que su administración ha cumplido con los procesos de comprobación correspondientes y sostuvo que la obra se encuentra debidamente documentada.

Finalmente, reiteró que el propósito de las solicitudes es fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y ofrecer certeza a la ciudadanía sobre el manejo del dinero público.