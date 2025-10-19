Cerrar X
Nuevo León

Escribe FIL Monterrey otro capítulo con más de 300,000 asistentes

El evento ofreció actividades que incluyeron homenajes, talleres, presentaciones de libros y conciertos, en una celebración integral de la cultura

  • 19
  • Octubre
    2025

Entre libros, letras y un vibrante intercambio cultural, concluyó con éxito la edición 2025 de la Feria Internacional del Libro Monterrey (FIL), donde Colombia brilló como el país invitado.

El evento que reunió por nueve días a más de 300 mil amantes de la lectura en Cintermex celebró la literatura como puente entre México y la nación sudamericana.

El evento ofreció una rica selección de actividades destacadas que incluyeron homenajes a autores, talleres, presentaciones de libros, actividades infantiles y conciertos, en una celebración integral de la cultura.

"Esta edición de la FIL Monterrey es muy especial. Contar con Colombia como invitado de honor es algo que buscamos, nos llena de sueños y posibilidades", expresó Juan Pablo Murra, rector del Tecnológico de Monterrey, institución organizadora de la feria.

WhatsApp Image 2025-10-19 at 8.49.56 PM.jpeg

La cita literaria reunió a autoras y autores de renombre procedentes de más de doce países. 

Entre las figuras internacionales destacaron Laura Restrepo, Tatiana Ţîbuleac, Lavinia Braniște, Rosa Montero, Pilar Quintana, Camila Fabbri, Miriam Reyes, Agustín Fernández Mallo y Paloma Valdivia. 

WhatsApp Image 2025-10-19 at 8.49.56 PM (1).jpeg

Por México, la feria contó con la presencia de talentos como Guillermo Arriaga, Diego Osorno, Yuri Herrera, Nadia López García, Brenda Navarro y Julián Herbert.

Además del programa principal, en el marco de la FIL Monterrey se llevaron a cabo eventos profesionales y de promoción de la lectura, como el Congreso de literatura infantil y juvenil, el Encuentro de promotores de la lectura, el Encuentro de bibliotecas y el Foro Las Mil Formas del Libro.

Con la mira puesta en el futuro, el invitado de honor para la edición de 2026 será anunciado próximamente a través de los canales institucionales de la feria y del Tecnológico de Monterrey. 

De acuerdo con los organizadores del evento, la FIL Monterrey reafirmó así su compromiso como uno de los eventos literarios más importantes del norte de México.


