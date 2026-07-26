La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el sospechoso solicitó el beneficio legal de “criterio de oportunidad"

Inicio / Nuevo León / Detenido por caso 'Tía Paty' busca libertad para colaboración

Bajo el argumento de una colaboración en la indagatoria, César Mario “N”, uno de los dos detenidos por el caso de la "Tía Paty", podría salir de prisión.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el sospechoso solicitó el beneficio legal de “criterio de oportunidad”.

Con este, el joven investigado por el delito de extorsión tendría la posibilidad de ver modificada su medida cautelar que, por ahora, es la prisión preventiva.

Es decir, el presunto delincuente llevaría el proceso bajo arresto domiciliario o en libertad condicional.

“Derivado de un criterio de oportunidad solicitado por el imputado ante el Ministerio Público, se requirió ante un juez de control la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a César Mario “N”, dentro del proceso que se le sigue por el delito de extorsión”, reveló la Fiscalía.

Fue el pasado 25 de marzo cuando él fue detenido junto con Astrid “N” por presuntamente administrar páginas en redes sociales dedicadas a difundir calumnias e información personal para luego exigir dinero a las víctimas a cambio de eliminar las publicaciones.

La denuncia que desencadenó el arresto fue la de un hombre a quien le solicitaron medio millón de pesos.

Al dar a conocer este sábado el beneficio al que se apegaría el sospechoso, la autoridad aseguró que la cooperación podría ayudar a esclarecer otras indagatorias.

“La Fiscalía General de Justicia consideró procedente otorgar dicho criterio, al estimar que en esta etapa del proceso contribuirá al debido esclarecimiento de los hechos investigados, al fortalecimiento de las líneas de investigación y a la obtención de información relevante dentro de diversas carpetas de investigación”, expuso el órgano autónomo.

La solicitud del sospechoso, sin embargo, continúa pendiente de ser aprobada por un juez de control.