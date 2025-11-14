Estado de Nuevo León prevé un presupuesto por $176,000 millones

Un presupuesto de casi $176,000 millones de pesos, que sería casi 13% superior a los $156,264 millones de este año, es el gasto que se ejerce este año; es lo que, según diputados locales, les presentó el tesorero de Nuevo León en una reunión de acercamiento realizada este jueves.

En el paquete económico va incluida una petición de deuda por $16,144 pesos, de los que $10,000 millones son para inversión en infraestructura pública.

En tanto, el gobierno del estado aseguró que “todo es negociable y que confían en las condiciones para aprobarlo antes de que termine el año”.

Este jueves se llevó a cabo la primera reunión para construir el presupuesto 2026 con el Tesorero, Carlos Garza; el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores; coordinadores de todos los grupos legislativos y la presidenta de la comisión de Presupuesto, la priista Lorena de la Garza.

Aunque no indicaron cuál sería el mínimo de deuda que aceptaría el gobierno del Estado en el presupuesto, Miguel Flores indicó que es apenas una propuesta y pueden negociar las cifras con los diputados y demás participantes.

“Es cuánto es la disposición que podría pedir el Estado como inversión o, como se le suele llamar, como deuda; no significa que se pedirá todo el monto. Lo que se dice en esa diapositiva es que las finanzas están tan sanas que se puede pedir hasta el porcentaje que se presentó, pero no significa que se vaya a pedir todo eso".

“Estamos dispuestos a dialogarla; me da gusto ver a todos los diputados en el plan de dialogar, escuchar, informar las peticiones que les hacen los ciudadanos; ya vimos este año que tuvimos un presupuesto y vimos cuáles fueron los resultados y fue que a Nuevo León le fue bien”, dijo Miguel Flores.

En el mismo sentido, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, indicó que se deben escuchar las opiniones de todos antes de aprobar cualquier cosa.

“Obviamente, el tema es el del financiamiento, pero es solamente un planteamiento de la Tesorería del Estado, pero todo es en base a que estamos óptimos en las finanzas del Estado, estamos en semáforo verde, es decir, hasta ese monto es lo que se puede solicitar, pero todavía falta análisis”, indicó la diputada Sandra Pámanes.

Por otra parte, los diputados del PRI, PAN, PRD y Morena aseguraron que el nivel de financiamiento que se está solicitando es muy alto y se tiene que replantear.

“Son $13,744 millones lo que piden de deuda y dicen que de gasto de infraestructura en general son $19,000 millones y de esos $13,000 de deuda, 10,000 son de infraestructura, o sea, prácticamente nos están diciendo que sin deuda no hay gasto ni infraestructura".

“No quisiera ser imprudente, vamos a platicarlo, pero de entrada todo parece que iríamos en contra”, dijo Jesús Elizondo, diputado de Morena.

Así mismo, Heriberto Treviño, coordinador del PRI, indicó que en esta primera reunión se abrió el diálogo y analizarán a detalle la propuesta.

“Tendremos que analizarlo, es el saque apenas; ellos nos están presentando su carta a Santa Claus, tendremos que verla a detalle, ver que sí es prioridad, qué puede funcionar y qué no".

“Nosotros estamos dispuestos a escuchar, hoy lo ratifico, aquí estamos presentes como bancada responsable y de alguna manera llevaremos diferentes pláticas, pero lo tenemos que analizar con mi bancada y mi partido”, agregó Heriberto.

El presupuesto total que se está pidiendo para el 2026 tiene un aumento de más de 19,000 millones de pesos, en comparación con el que se autorizó para el 2025, por lo cual los diputados esperan un informe detallado sobre en qué se piensa gastar cada peso.

De deuda, para el gobierno central es un total de $13,744 millones de pesos, de los cuales se destinarían $10,000 al rubro de infraestructura, mientras que Agua y Drenaje solicitó otros $2,400 millones de pesos; sin embargo, no dieron más detalles al respecto de en qué se destinarían.

