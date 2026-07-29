Mundial deja al comercio de NL derrama de $5,000 millones

De acuerdo con la Canaco Monterrey, esta cifra representa alrededor del 60% de la derrama total calculada para el estado, cercana a $10,000 millones de pesos

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La actividad comercial generada por el Mundial FIFA 2026 dejó una derrama económica estimada de $5,000 millones de pesos para los sectores de comercio, servicios y turismo de Nuevo León, consolidando al torneo como uno de los eventos con mayor impacto económico reciente para la entidad.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Monterrey, esta cifra representa alrededor del 60% de la derrama total calculada para el estado, cercana a $10,000 millones de pesos, en línea con la participación que el sector terciario tiene en el Producto Interno Bruto (PIB) estatal.

La estimación inicial contemplaba cerca de $4,000 millones de pesos durante los cuatro partidos disputados en Monterrey; sin embargo, el monto aumentó tras considerar el consumo generado por las etapas finales del torneo, el FIFA Fan Fest y las actividades relacionadas.

El presidente de la Canaco Monterrey, Jaime Herrera Casso, destacó que el campeonato abrió nuevas oportunidades para las empresas locales.

"La Copa Mundial de la FIFA es un evento sin precedentes. Estamos muy orgullosos de que nuestra ciudad haya sido una sede oficial y de que acontecimientos como este generen nuevas oportunidades para los empresarios de nuestros sectores, impulsando su crecimiento y fortaleciendo la economía de nuestra región", afirmó.

Asimismo, el director general del organismo, Héctor Villarreal Muraira, reconoció la participación del sector empresarial y de los voluntarios en el desarrollo del evento.

La cámara precisó que la estimación contempla el gasto realizado en hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, transporte, comercios, centros de entretenimiento y servicios turísticos por visitantes nacionales, extranjeros y población local.

A su vez, la cámara consideró que estos resultados reflejan la capacidad de Nuevo León para capitalizar eventos internacionales de gran escala y fortalecer segmentos como el turismo de negocios, deportivo, de entretenimiento y médico.

No obstante, aclaró que se trata de una estimación preliminar que podrá ajustarse conforme se publiquen los indicadores oficiales.

Mundial dejó nuevos clientes a MiPymes: Concanaco

El Mundial 2026 ayudó a que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) ampliaran su base de clientes más allá del torneo, de acuerdo con un estudio de la Concanaco-Servytur, la Canacope Ciudad de México y Airbnb.

El análisis señala que las 400 MiPymes capacitadas mediante el Programa Mundial MiPymes recibieron casi el doble de viajeros que los negocios no participantes, 29% contra 17%, mientras que más de la mitad logró incorporar nuevos clientes con potencial de permanecer.