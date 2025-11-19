Cerrar X
Nuevo León

Estas selecciones avanzaron al Repechaje y jugarían en Monterrey

Recordemos que esta mini torneo se jugará en marzo de 2026 en Monterrey y Guadalajara, donde se disputarán dos boletos más para la justa

  • 19
  • Noviembre
    2025

La ruta rumbo al Mundial de 2026 está casi definida, con la mayoría de los equipos ya con boleto en mano y con otros más que recibirán una segunda oportunidad mediante el Repechaje Internacional, el cual se disputará en México.

Con el cierre de las Eliminatorias de Concacaf, los cupos para la Repesca quedaron así: por parte de esta confederación estarán Surinam y Jamaica; por Conmebol (Sudamérica) jugará Bolivia; de la OFC (Oceanía) estará el novato Nueva Caledonia; de la CAF (África) aparece República Democrática del Congo y de AFC (Asia) jugará Irak.

Recordemos que esta mini torneo se jugará en marzo de 2026 en Nuevo León y Jalisco, donde se disputarán dos boletos más para la justa. En la Llave A, que se jugará en el Estadio Monterrey, ya tiene lugar República Democrática del Congo por ser el mejor clasificado del ranking FIFA (56); mientras que en la Llave B, a jugarse en el Estadio Guadalajara, amarró puesto Irak, el segundo mejor clasificado (60).

Mediante un sorteo, que se celebrará el 20 de noviembre, las seis selecciones conocerán la ruta a la clasificación, que constará de dos llaves, compuestas de tres combinados cada una.

Los cuatro peores clasificados en el ranking FIFA disputarán la Semifinal, mientras que los dos mejores irán directo a la Final y los dos ganadores estarán en la Copa del Mundo 2026.

Samuel García presume el “Mundial más norteño”

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, celebró en su cuenta de Twitter la llegada del repechaje mundialista al estado.

“Prepárense que mañana sabemos quiénes vienen a Nuevo León al repechaje de la Copa Mundial de la FIFA. ¡Arránquense al MUNDIAL MÁS NORTEÑO!”, escribió junto a un video promocional.

La publicación generó expectativa entre aficionados locales, pues Monterrey será una de las sedes mundialistas más importantes.

¿Y los equipos europeos?

Llama la atención que no hay equipos de Europa en esta instancia, a pesar de que sí habrá un Repechaje, pues esto se debe a que UEFA organizará su propio torneo para repartir sus cuatro boletos restantes.

Para este, los clasificados son: Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Ucrania, Turquía, Irlanda, Polonia, Bosnia-Herzegovina, Italia, Gales, Albania, República Checa, Macedonia del Norte (vía Nations League), Suecia (vía Nations League), Rumania (vía Nations League), Irlanda del Norte (vía Nations League).

En esta competencia los 16 equipos se dividirán en cuatro equipos de cuatro, donde los primeros lugares jugarán Semifinales y luego Final.


