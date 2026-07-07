La CFE detalló que estas acciones forman parte de un plan para mejorar la calidad, confiabilidad y continuidad del servicio en la región.

Inicio / Nuevo León / Llueve sobre mojado: CFE cortará luz en García por mantenimiento

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el jueves 9 de julio se suspenderá de manera temporal el suministro de energía eléctrica por motivos de mantenimiento de la infraestructura en varios sectores del municipio de García.

De acuerdo con el comunicado de la empresa paraestatal, la interrupción del servicio tendrá una duración de ocho horas, iniciando a las 10:00 y concluyendo a las 18:00 horas.

Las colonias afectadas por este corte programado son Cumbres Lux, Ferrara, Atera Residencial, Ayucca Residencial, Portal Buena Vista, Murano Residencial, Adara Residencial y Dominio Cumbres.

“La Comisión Federal de Electricidad suspenderá provisionalmente el suministro de energía eléctrica en algunas colonias de García, Nuevo León, con el fin de mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía en esta región”, informó la Comisión a través de un comunicado.

La CFE detalló que estas acciones forman parte de un plan para mejorar la calidad, confiabilidad y continuidad del servicio en la región.

Las cuadrillas realizarán labores preventivas de mantenimiento.

La CFE efectuará labores preventivas de mantenimiento con líneas desenergizadas por seguridad del personal y la población en general, así como para evitar afectaciones a la red eléctrica. “El servicio se reanudará en cuanto terminen los trabajos programados para fortalecer el suministro eléctrico”, indicaron.

Asimismo, recordó a los usuarios que el número telefónico 071 se mantiene disponible las 24 horas para atender cualquier reporte, duda o aclaración.

Se recomienda a los habitantes de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias, como desconectar aparatos electrodomésticos y prever el almacenamiento de alimentos perecederos durante el tiempo que dure el corte.

Las colonias afectadas por este corte programado son:

• Cumbres Lux

• Ferrara

• Atera Residencial

• Ayucca Residencial

• Portal Buena Vista

• Murano Residencial

• Adara Residencial

• Dominio Cumbres