De acuerdo con Protección Civil municipal, el siniestro se originó en una máquina utilizada para el curado de piezas metálicas.

Inicio / Nuevo León / Evacúan a 522 empleados por incendio en planta de John Deere

Un incendio al interior de la planta de John Deere, ubicada en el municipio de San Pedro, provocó la evacuación preventiva de 522 empleados durante la mañana de este lunes.

De acuerdo con Protección Civil municipal, el siniestro se originó en una máquina utilizada para el curado de piezas metálicas.

Según los primeros reportes, el fuego habría sido alimentado por los aceites que utiliza el dispositivo para su funcionamiento.

Sistema contra incendios y evacuación evitaron mayores riesgos

En cuanto comenzaron las llamas, se activó el sistema de aspersores contra incendios de la compañía y arribaron rescatistas internos para atender la situación.

Como medida preventiva, tres áreas diferentes de las instalaciones suspendieron operaciones y fueron desalojadas.

Los cientos de trabajadores fueron enviados a patios y estacionamientos mientras las corporaciones de auxilio realizaban las labores para sofocar el incendio.

Controlan el fuego sin personas lesionadas

A la empresa, ubicada sobre la avenida 2 de Octubre, en la colonia Zona Industrial, acudieron elementos de Bomberos de Nuevo León y de Protección Civil municipal y estatal.

El reporte del incendio se registró a las 7:57 horas; sin embargo, durante el operativo de emergencia no fue posible determinar las causas que originaron el siniestro.

Para las 9:30 horas, el fuego ya había sido liquidado sin que se extendiera hacia otras áreas de la fábrica.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.