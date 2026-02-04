Podcast
Nuevo León

Evacuan a 800 trabajadores tras incendio en Whirlpool de Apodaca

El incendio se originó en el cuarto de almacenamiento de la línea 3, específicamente en el área de ensamble, donde las llamas consumieron 18 refrigeradores

  • 04
  • Febrero
    2026

Una movilización de cuerpos de auxilio se registró la tarde de este miércoles tras reportarse un incendio en Industrias Acros Whirlpool en el Parque Industrial Apodaca Dos. 

La activación inmediata de los protocolos de emergencia logró la evacuación segura de 800 empleados y no hubo personas lesionadas, informó Protección Civil Nuevo León.

El reporte fue recibido a las 16:33 horas en el complejo industrial situado sobre la antigua carretera a Roma, a la altura del kilómetro 9. 

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Apodaca y Bomberos del Estado.

WhatsApp Image 2026-02-04 at 8.31.51 PM.jpeg

A la llegada de los cuerpos de rescate, el personal de la brigada interna de la empresa Industrias Acros Whirlpool ya había logrado controlar el fuego. 

Tras una inspección en la zona afectada, se confirmó que el incendio se originó en el cuarto de almacenamiento de la línea 3, específicamente en el área de ensamble, donde las llamas consumieron 18 refrigeradores.

Los equipos de emergencia procedieron a realizar las labores de enfriamiento y aseguraron la zona. 

Asimismo, se confirmó que la línea de producción fue desenergizada en su totalidad para eliminar cualquier riesgo eléctrico remanente.

WhatsApp Image 2026-02-04 at 8.32.20 PM.jpeg

Saldo blanco

Protección Civil de Nuevo León informó que no se registraron personas lesionadas. 

Tras dejar el área fuera de peligro, el caso fue turnado al departamento de Inspecciones de la corporación estatal para realizar el peritaje correspondiente y verificar las condiciones de seguridad de la planta.


Comentarios

Etiquetas:
