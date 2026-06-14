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Nuevo León

Evacúan a 700 personas tras incendio en Pabellón M

El humo se filtró rápidamente a través de un extractor del estacionamiento y comenzó a propagarse hacia diversas áreas del edificio

  • 14
  • Junio
    2026

Una intensa movilización de los cuerpos de auxilio se registró este domingo, luego de que un conato de incendio en el Edificio Ocampo, conocido popularmente como Pabellón M, obligara a la evacuación preventiva de más de 700 personas, de acuerdo con Protección Civil de Monterrey.

Evacúan a más de 700 personas de manera preventiva

El incidente ocurrió en el cruce de las avenidas Melchor Ocampo y Benito Juárez, en el centro de la ciudad.

“Como medida preventiva y tras un barrido piso por piso, las autoridades y el personal de seguridad lograron la evacuación total y segura de 715 personas”, informó la dependencia regia.

El incendio se originó en un restaurante del complejo

De acuerdo con los reportes oficiales, el fuego se originó en la campana de la cocina de un restaurante ubicado en el primer piso del complejo comercial y de oficinas, el cual en ese momento se encontraba cerrado al público.

Aunque las llamas no se extendieron a gran escala, la acumulación de humo se convirtió en el principal reto para los rescatistas.

El humo se filtró rápidamente a través de un extractor del estacionamiento y comenzó a propagarse hacia diversas áreas del edificio, encendiendo las alarmas del lugar.

En el lugar no se reportaron personas lesionadas, señalaron los equipos de rescate.

“Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas y la situación quedó bajo control tras las labores de enfriamiento y ventilación”, concluyeron.


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