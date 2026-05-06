Evacúan a 654 personas en CBTa 21 en simulacro de emergencia

Un total de 654 personas, entre alumnos, docentes y personal administrativo del CBTa No. 21, participaron en un simulacro de emergencia que permitió desalojar por completo las instalaciones en 5 minutos con 31 segundos.

Tras la evacuación, las actividades se reanudaron en un lapso de 7 minutos con 20 segundos, lo que evidenció la capacidad de respuesta del plantel ante posibles situaciones de riesgo.

Evaluación de protocolos y tiempos de reacción

El ejercicio se llevó a cabo sin previo aviso con el propósito de medir la organización interna, los tiempos de reacción y la efectividad de los protocolos de seguridad establecidos.

Durante el simulacro también se detectaron diversas áreas de oportunidad que permitirán reforzar los procedimientos de atención ante emergencias.

De acuerdo con el director de Protección Civil y Bomberos, Juan Manuel Parra Gallardo, los cuerpos de auxilio arribaron en 5 minutos con 15 segundos, lo que destacó la coordinación entre las distintas corporaciones.

Escenario simulado y cultura de prevención

El director del plantel, Faustino Rafael Cueto Velázquez, resaltó la importancia de este tipo de actividades para fortalecer la cultura de prevención entre la comunidad estudiantil.

Por su parte, Saúl Peña Bermúdez explicó que el escenario planteado consistió en una explosión en un laboratorio con intoxicación por reactivos químicos, lo que implicó la activación de protocolos de evacuación, atención a lesionados, búsqueda y rescate, así como la intervención de brigadas especializadas.

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