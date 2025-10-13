Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_13_at_5_05_32_PM_68f76840b7
Nuevo León

Exhortan a Fundidora dar mantenimiento a la Macroplaza

El diputado Héctor Morales señaló que muestra signos de deterioro y abandono, como fuentes apagadas, monumentos en mal estado y áreas verdes descuidadas

  • 13
  • Octubre
    2025

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad un exhorto al Parque Fundidora para que realice labores de mantenimiento integral en la Macroplaza.

La propuesta fue hecha por el diputado del PRI, Héctor Morales, y puntualizó que este espacio muestra signos de deterioro y abandono, como fuentes apagadas, monumentos en mal estado y áreas verdes descuidadas, lo que afecta la imagen urbana y la experiencia de quienes lo visitan.

Ante esto solicitó la implementación de un programa de rehabilitación y mantenimiento permanente, con el propósito de conservar la Macroplaza y reforzar su papel como punto de identidad, convivencia y atractivo turístico para la capital del Estado.

“El rostro histórico de Monterrey merece un entorno digno, limpio y seguro, especialmente ante la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que atraerá a miles de visitantes nacionales y extranjeros”, puntualizó el legislador priista.

“La Macroplaza es el corazón de Monterrey y uno de los espacios públicos más emblemáticos del estado. Es el punto de encuentro cultural, artístico y social, además de ser un símbolo de identidad y orgullo para los nuevoleoneses”, subrayó.

El diputado destacó que la plaza debe mantener una imagen limpia, ordenada y segura, con instalaciones en óptimas condiciones que permitan recibir a los turistas y ofrecer a la ciudadanía un entorno de calidad que refuerce el sentido de pertenencia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_aranceles_242f6f3166
Pagan consumidores de EUA aranceles impuestos por Trump
inter_policia_rusa_f8c4a4c45d
Rusia frustra atentado contra alto mando de Ministerio de Defensa
9e90e568_d42c_4986_acd4_8e21e0e235d4_c0fdeb3340
Migración por Nuevo Laredo cae por mayor vigilancia
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_canasta_basica_8037e3f909
‘Respiran’ precios en NL: inflación se ubica en 3.35%
finanzas_gasolina_refineria_d68a53837d
México produce más del doble de gasolina de lo que importa
Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_11_at_10_17_32_PM_1_77dc21ab48
'Siete Siglos de Grandeza de Tenochtitlán' llega a Monterrey
EH_DOS_FOTOS_2025_10_12_T095101_137_a9bb2b3b76
Tiroteo en bar deja cuatro muertos y 20 heridos en Estados Unidos
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T135233_194_f4ee0f47d9
Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz
publicidad
×