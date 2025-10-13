Exhortan a Fundidora dar mantenimiento a la Macroplaza

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad un exhorto al Parque Fundidora para que realice labores de mantenimiento integral en la Macroplaza.

La propuesta fue hecha por el diputado del PRI, Héctor Morales, y puntualizó que este espacio muestra signos de deterioro y abandono, como fuentes apagadas, monumentos en mal estado y áreas verdes descuidadas, lo que afecta la imagen urbana y la experiencia de quienes lo visitan.

Ante esto solicitó la implementación de un programa de rehabilitación y mantenimiento permanente, con el propósito de conservar la Macroplaza y reforzar su papel como punto de identidad, convivencia y atractivo turístico para la capital del Estado.

“El rostro histórico de Monterrey merece un entorno digno, limpio y seguro, especialmente ante la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que atraerá a miles de visitantes nacionales y extranjeros”, puntualizó el legislador priista.

“La Macroplaza es el corazón de Monterrey y uno de los espacios públicos más emblemáticos del estado. Es el punto de encuentro cultural, artístico y social, además de ser un símbolo de identidad y orgullo para los nuevoleoneses”, subrayó.

El diputado destacó que la plaza debe mantener una imagen limpia, ordenada y segura, con instalaciones en óptimas condiciones que permitan recibir a los turistas y ofrecer a la ciudadanía un entorno de calidad que refuerce el sentido de pertenencia.

