Fallan alcaldes de Nuevo León para aplicar ley 'antichoquecitos'

En un par de minutos, un accidente leve atoró la circulación vial de la avenida Hidalgo, en el sector Obispado, de Monterrey, en días en que la ciudad está “intransitable” por las compras navideñas.

Esta situación sigue siendo muy común, según expertos y activistas, debido a que los alcaldes de la urbe regia han sido omisos en pedirle a sus agentes de tránsito que apliquen las reformas para retirar de la vía pública los denominados “choquecitos”.

De hecho, los mismos alcaldes también admiten que no han socializado la nueva norma con las aseguradoras, por lo que esta semana tendrán una reunión para pedirles que los ajustadores no le pidan a los conductores tapando la vía pública, tal como ocurrió en el choque del pasado domingo.

Y es que a más de ocho meses de haberse aprobado reformas para retirar los choques por alcance de las vialidades, la norma sigue sin cumplirse y las filas de los autos se tornan cada vez más interminables.

Estos choques leves, en los que no hay víctimas, conductores en estado inconveniente o daños a la infraestructura pública, representan el 60% de los percances que ocurren en la ciudad.

Ervey Cuéllar, presidente de la ONG Movimiento Vial Ciudadano, acusó que los alcaldes no tienen voluntad política para aplicar lo que ellos mismos aprobaron.

“Si no tienes voluntad política municipal, porque eso le corresponde a los municipios, pues la ley está de adorno; podrán publicar acuerdos y podrán estar modificando reglamentos y leyes del estado en materia de movilidad, pero si no le ponen atención, si no existe esa parte de la voluntad política, pues eso nunca va a suceder".

“Falta esa exigibilidad a los tránsitos, esa aplicación y esa ejecución por parte de los municipios para que eso suceda".

“Si no sucede, si los municipios no hacen las cosas con seriedad y con responsabilidad y con todo el ánimo de que esas cosas se solucionen, vamos a estar viviendo ese tema de choquecitos”, indicó.

Consultado sobre el tema, el alcalde de Escobedo le dijo a El Horizonte que van a buscar a las aseguradoras para decirles que sus ajustadores no deben obligar a los conductores a quedarse en la vía pública.

Municipios como San Pedro, Monterrey, Escobedo, Apodaca y San Nicolás incluyeron en sus reglamentos un apartado que ayudaría a desfogar las vialidades en caso de choques pequeños.

En el caso de San Pedro, la reforma se aprobó el pasado 4 de abril y entró en vigor el pasado 26 de mayo; San Nicolás lo aprobó el 3 de abril y Monterrey lo hizo el 10 de abril y entraron en vigor el 14 de abril cuando las reformas se publicaron en el Periódico Oficial del Estado (POE).

Aunque la mayoría de los municipios ya estableció en sus reglamentos de tránsito que quien participa en un “choquecito”, es decir, un accidente sin gravedad, tiene la obligación de moverse para no dañar la vialidad, esta ley se ha convertido en letra muerta porque las autoridades municipales, a excepción de San Pedro, se han olvidado de difundir la normativa y, sobre todo, de hacerla valer.

Estas reformas fueron aprobadas luego de que El Horizonte expuso en sendos reportajes cómo estos choques estorbosos le pegan a la competitividad de la ciudad al agravar el problema de movilidad que tiene la urbe regia.

La principal preocupación gira en torno a la falta de difusión por parte de los municipios, lo que ha impedido que los cambios lleguen de manera efectiva a la ciudadanía y a los propios agentes de tránsito.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la obligación de retirar de manera inmediata los vehículos involucrados en choques leves, con el objetivo de evitar congestionamientos innecesarios.

Faltan campañas

El presidente del Movimiento Vial Ciudadano dijo que la ausencia de campañas informativas claras y coordinadas ha provocado que muchos automovilistas desconozcan la norma y opten por permanecer en el lugar del percance, aun cuando los daños son menores.

La problemática no es menor si se considera que los choques leves representan aproximadamente el 60% de los accidentes viales que se registran en la zona metropolitana de Monterrey.

Cada uno de estos incidentes genera cuellos de botella que impactan directamente en la movilidad urbana, agravando un problema que ya es crítico para la entidad.

De acuerdo con estimaciones oficiales, Nuevo León pierde hasta $13,000 millones de pesos anuales en competitividad debido a una movilidad asfixiada.

“A veces el conductor no sabe, faltan campañas de información; yo los he visto en la vialidad, en Constitución, en Revolución o en Mores Prieto, inclusive en Conchello o en Universidad, y nadie sabe qué hacer”, expresó.

