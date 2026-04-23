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Nuevo León

Fallan alcaldes de Cadereyta y Los Ramones con puente vehicular

Cálculos no oficiales estiman que la obra costaría cerca de $100 millones de pesos; la estructura lleva seis años destruida

  • 23
  • Abril
    2026

El alcalde de Cadereyta, Carlos Rodríguez, “El Cuate”, incumplió con su promesa de reconstruir el puente vehicular Las Alazanas, mientras niños y adultos continúan arriesgando su vida al cruzar en balsa el río San Juan, debido a que la estructura lleva seis años destruida y al menos 14 comunidades permanecen incomunicadas a la altura del ejido El Tepehuaje.

A este compromiso también faltó la alcaldesa de Los Ramones, Lizeth Leal.

Ambos señalan que la reconstrucción de esa infraestructura corresponde al gobierno estatal y a la Federación.

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El Horizonte los buscó para conocer su postura.

Al solicitar una entrevista con el edil de Movimiento Ciudadano, su personal de Comunicación Social respondió que “al parecer” el puente se ubica en Los Ramones y no concedió entrevista.

“Al parecer ese puente está en el municipio de Los Ramones”, dijo uno de sus colaboradores cercanos, con lo que evitó asumir responsabilidad.

En tanto, la alcaldesa de Los Ramones respondió vía telefónica.

“Es responsabilidad del Estado y de la Federación, incluso de Conagua, porque por ahí cruza el río San Juan”, explicó.

Reconoció las afectaciones, principalmente a los niños que acuden a la escuela, pero señaló que el municipio no cuenta con los recursos necesarios, por lo que se ha optado por gestionar la obra.

“Entre 30 y 40 niños cruzan desde Las Alazanas, que pertenece a Los Ramones, hacia El Tepehuaje, que es Cadereyta… ya hemos tenido tres o cuatro lesionados ahí”, admitió.

“No es nada más en Las Alazanas; estamos hablando de 10 a 12 comunidades afectadas. Incluso para nuestros ganaderos y agricultores es un problema, porque no pueden llevar sus productos a otros municipios”, agregó.

“Estamos buscando cómo podemos ayudar a esta gente; desgraciadamente no contamos con los recursos suficientes… no completamos ni siquiera una nómina mensual, con eso te digo todo”, sostuvo.

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Cálculos no oficiales estiman que la obra costaría cerca de 100 millones de pesos; sin embargo, la alcaldesa refirió que no podrían cubrir ni siquiera los 300 mil pesos del estudio previo.

“Los municipios de Cadereyta y Los Ramones no podemos con una obra tan grande. Estamos en la mejor disposición; yo ofrecí recurso humano. Y en el momento en que se realice, si el municipio cuenta con recursos, también le entramos; no nos hacemos a un lado, pero no contamos con esos 100 millones”, afirmó.

Según la edil, la delegación de la Comisión Nacional del Agua se comprometió a enviar la gestión a oficinas centrales en la Ciudad de México.

Sin puente para cruzar, alrededor de 500 habitantes de Cadereyta y otros 200 de Los Ramones enfrentan afectaciones: muchos niños dejan de asistir a la escuela, adultos mayores no acuden a consultas médicas y agricultores no pueden comercializar sus productos.

A la problemática se suman trabajadores que cada año llegan del sur del país para emplearse en las huertas.

“Lo que tiene que pasar uno”, expresó uno de ellos al cargar la balsa con su equipaje y herramientas, mientras otro jalaba las cuerdas de este rudimentario medio de transporte para avanzar.

Ellos, al igual que niños y adultos mayores, se ven obligados a trasladarse en estas condiciones precarias.


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