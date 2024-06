Fallece el periodista nuevoleonés Arnulfo Vigil a los 67 años

El poeta, periodista, editor y promotor cultural nuevoleonés, Arnulfo Vigil, falleció a la edad de 67 años.

La noticia cimbró a la comunidad cultural local, ya que Vigil era considerado un referente del gremio recordado por su labor como escritor y en la revista y editorial Oficio.

Entre los primeros en confirmar el deceso de Arnulfo Vigil estuvo la Federación Libertad de Un Pueblo A.C., que dio sus condolencias en redes sociales.

“Lo leí y no lo creí de inicio, me negaba a aceptar que ese entrañable amigo, que sin preámbulo alguno me consideró un hermano, se había adelantado en el camino.

Arnulfo Vigil, Periodista, Poeta, Editor, Luchador Social, ya no estará físicamente con nosotros, pero siempre vivirá en nuestro pensamiento, recordando sus palabras, sus consejos y, sobre todo, sus palabras de aliento. Descansa en paz, vuela alto y guárdame un lugar ahí contigo”, escribió en su cuenta de Facebook el escritor y profesor de la UANL Antonio Sánchez Ramírez.

Otros amigos, colegas y miembros de la comunidad cultural también publicaron en redes emotivos mensajes en memoria de Arnulfo Antolín Vigil Jiménez, nombre completo del poeta.

Vigil era originario de Montemorelos. Nació el 2 de septiembre de 1956 y estudió la preparatoria en el Seminario Arquidiocesano de Monterrey.

Posteriormente, curso la Licenciatura en Filosofía en el Instituto de Estudios Superiores de Occidente y en la Universidad Regiomontana, donde también fue catedrático.

Dentro de los medios de comunicación, se desempeñó como reportero, corresponsal, editor, director editorial y fundador de la Revista Oficio.

Incursionó en la política como candidato a la alcaldía de Monterrey en el 2003, abanderado por el PRD.

Entre sus obras más recordadas están Gloria Trevi y otros cielos, Arcángeles Naranjas, El blues de la Señorita Coliflor, el regreso del ángel bermellón, la banda de los querubines laicos, entre otras.

Los servicios funerarios se llevarán a cabo este viernes a partir de las 10:00 horas en las Capillas del Carmen.

El sábado, en las mismas capillas, se realizará una misa de cuerpo presente, para posteriormente partir al Panteón Jardín.





Comentarios