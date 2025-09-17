Cerrar X
Nuevo León

Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún

Una familia de Monterrey perdió la vida en un accidente automovilístico cuando una camioneta a exceso de velocidad volcó e invadió su carril e impactó su auto

  • 17
  • Septiembre
    2025

Lo que debía ser un viaje de celebración se convirtió en una tragedia para una familia originaria de Monterrey, que perdió la vida en un aparatoso accidente automovilístico la mañana de este lunes en el bulevar Luis Donaldo Colosio, en Cancún, Quintana Roo.

La familia Simental González, que había llegado al sitio turístico el viernes para asistir a la boda de un familiar, viajaba a bordo de una camioneta Toyota Avanza blanca rumbo al aeropuerto local. 

Según los primeros reportes, una camioneta Mitsubishi L200 gris, que circulaba a exceso de velocidad sobre el pavimento mojado, volcó e invadió el carril contrario, impactando de frente contra el vehículo de los regiomontanos.

La fuerza del choque fue brutal. La familia quedó atrapada en el vehículo, por lo que los bomberos tuvieron que utilizar equipo hidráulico para rescatar a las víctimas. Cinco personas fallecieron en el lugar, incluyendo a un menor de dos años y un bebé de apenas seis meses. 

Dos más, que habían logrado sobrevivir con lesiones graves, murieron horas después en hospitales de Cancún.

En total, siete miembros de la familia perdieron la vida: Jairo Emmanuel Estella, de 20 años; Martha Elena Ochoa; Erika Lizeth González; los niños Francisco Gabriel, de dos años y medio, y Dandará, de seis meses; además de Francisco Gabriel Simental, de 34 años, y Agustín Simental, de 65.

En la camioneta Mitsubishi viajaban cuatro trabajadores de una constructora, incluido el conductor, quienes resultaron lesionados y fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

El accidente provocó el cierre de la circulación en una de las vías más importantes de Cancún durante más de tres horas, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado llevaban a cabo las investigaciones correspondientes.

LA COMUNIDAD MÉDICA DE LUTO

La noticia del fallecimiento de la familia causó un profundo dolor en la comunidad médica. La pareja, Erika Lizeth González y Francisco Gabriel Simental, eran médicos. Lizeth era originaria de Monterrey y había estudiado en la Facultad de Medicina de la UANL.

Ambos se habían casado en Monterrey en el 2022. Habían viajado para celebrar su aniversario de bodas.

El doctor Francisco Gabriel Simental Ochoa era un profesional muy respetado. Colegas y amigos expresaron sus condolencias a través de redes sociales, recordando el profesionalismo y calidad humana de Simental. 

"Nos embarga un profundo dolor y una tristeza inmensa. Nos solidarizamos con tu familia y amigos cercanos. Te recordaremos —y los recordaremos— con amor, porque no se han ido del todo. Sus recuerdos y los grandes momentos que compartimos siempre estarán presentes", publicó en redes sociales el Hospital Ángeles Lomas, donde trabajaba el doctor Simental.











