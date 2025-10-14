Fasci: 'la seguridad debe verse como una buena inversión'

El exsecretario de Seguridad estatal, Aldo Fasci Zuazua, afirmó que la seguridad debe entenderse como una buena inversión y no como un gasto, al señalar que el crimen organizado seguirá existiendo mientras represente un negocio rentable.

Durante la conferencia “Estrategias de seguridad pública y su impacto en la competitividad empresarial de Nuevo León”, ofrecida ante integrantes del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Fasci destacó que el principal reto es cambiar la forma en que se aborda la inseguridad, tratándola como un fenómeno social que evoluciona con los hábitos de consumo y convivencia.

“El crimen es un mercado; en el momento en que deje de ser negocio, nadie lo va a practicar”, subrayó.

Recomendó a los empresarios analizar mejor sus estrategias de protección, pues consideró que muchas compañías destinan grandes recursos a áreas que no les aportan valor real. “Están tirando el dinero, porque gastan millones de dólares en guardar sus secretos en lugar de cuidar su mercancía”, expresó.

Agregó que el robo de mercancía es una de las principales fuentes de ingresos para los grupos delictivos, por lo que insistió en que las inversiones en seguridad deben enfocarse en proteger lo que realmente genera pérdidas al sector productivo.

La conferencia fue organizada por el Comité Técnico Jurídico Empresarial del IMEF con el objetivo de analizar los retos que la inseguridad impone al empresariado y las estrategias para reducir su impacto en la competitividad de Nuevo León.

