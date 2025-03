'Suben detenciones por desorganización de cárteles': Fasci

Luego de que el gobernador Samuel García destacara que en Nuevo León hay más detenciones, como sucede en el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, este miércoles el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Aldo Fasci, elogió los resultados, que atribuyó a la inversión en seguridad, pero también a que los cárteles están desorganizados por la extradición de sus capos.

Por eso, el exfuncionario pidió a las autoridades estatales prepararse para cuando los grupos delictivos se reorganicen.

"(Las autoridades) han hecho un buen trabajo, está dando frutos la inversión en seguridad, pero no hay que bajar los brazos porque ahorita los cárteles de Sinaloa están en Sinaloa, los de Tamaulipas en Tamaulipas. Antes venían, mataban a alguien y se regresaban, por eso era muy difícil detenerlos; ahora están deteniendo gente, me da mucho gusto. Y es el momento de tomar esos espacios que están dejando".

"Tenemos que estar preparados para cuando se reorganicen los cárteles, porque se van a reorganizar", afirmó.

Anticipó que las actividades delictivas seguirán.

"Así como se llevaron a los líderes a Estados Unidos, están viendo ahora quién va a dirigir, pero a ver, El Chapo y El Mayo están allá y la guerra está aquí entre ellos dos, no me digan que no están operando desde allá", sostuvo.

Fasci aseguró que detrás de los ataques a las fuerzas del orden están los narcomenudistas y debe atacárseles.

"Está habiendo ataques a gente de fuerzas del orden por los narcomenudistas, entonces es momento de atacar eso, pero ahí estamos; con las fuerzas de Seguridad hemos estado platicando, van bien, y hay que reconocer cuando van bien", consideró.

