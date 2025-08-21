Filtración en almacén no afectó fármacos ni material médico: IMSS

Tras las intensas lluvias registradas en Monterrey, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León informó que no existe riesgo en el abasto de medicamentos ni en el material médico, luego de que se reportara la entrada de agua en un almacén delegacional.

En un comunicado oficial, la institución aclaró que el agua ingresó a una carpa provisional usada únicamente para resguardar ropa destinada al personal médico, sin que se viera comprometido el suministro de insumos esenciales.

El hecho ocurrió en la Subdelegación 2, ubicada sobre la avenida Manuel Barragán, donde testigos difundieron imágenes que mostraban una cascada de agua dentro del área de almacenamiento.

En primera instancia se temió que medicamentos estuvieran en riesgo, pero el IMSS descartó esa versión.

“Ningún medicamento ni material de curación sufrió daño”, subrayó el organismo.

De acuerdo con personal del instituto, no es la primera vez que la sede presenta complicaciones durante lluvias.

Ya antes se habían registrado problemas de filtración y fallas en el drenaje, incluso después de la remodelación del almacén regional inaugurada en noviembre de 2024 con una inversión de $230 millones de pesos.

Por otra parte, el IMSS aseguró que la logística de recepción, almacenamiento y distribución de insumos hacia unidades médicas en Nuevo León y otros estados de la región continúa sin interrupciones.

“El suministro de medicamentos está garantizado y no existe afectación para los pacientes”, reiteró la delegación.

