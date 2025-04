Exigen reubicar una planta de Ternium en San Nicolás

A días del derrame de químicos en el arroyo La Talaverna por parte de Ternium, vecinos al cauce de este afluente aseguraron que ver agua rojiza o café es una constante y no algo reciente.

En entrevista con El Horizonte, Vicenta Rodríguez, vecina de la colonia Parque Talaverna, en San Nicolás, relató que en diversas ocasiones el canal del arroyo trae mayor cantidad de agua con un color extraño y fuertes olores.

Y aseguró que no solo se trata del agua, sino que también es el aire, ya que días pasados se ha percibido un fuerte olor a cables quemados. Ante esto, Vicenta destacó el daño que podría estar recibiendo toda la comunidad, en especial los niños que salen al parque a jugar al aire libre.

“Ahorita ya se está secando, pero haz de cuenta que está así y lo vuelve a bajar bastante, roja y a veces huele bien, feo, un olor bien feo. Paso a diario porque aquí vivo en esta colonia más arriba y este ahorita va poquito, no, de repente vienen mares, pero roja y a veces el olor bien fuerte".

“Digo que sí, porque a veces en el ambiente también huele bien, huele muy bien, como ahora en la mañana y antier en la tarde. Unos olores bien feos, como a mucho cable quemado y todo eso, no, para nosotros, no, los niños también que respiran todo ese aire”, comentó Rodríguez.

Tras conocer las sanciones impuestas por la Conagua, Vicenta sentenció que estas solo son simbólicas y que debería de retirarse la empresa de la zona urbana que afecta tanto el aire que se respira y que ahora esta filtración de químicos pone en duda la potabilidad del agua.

“No, pues que la quiten, que la quiten, porque es pura contaminación, qué sinvergüenzas, son sinvergüenzas, es la gente, el ambiente, los niños, pues ahora que estamos respirando y ahora ya no sabemos si tomar agua, con esto”, agregó la vecina.

Por su parte, otros vecinos coincidieron en que Ternium está poniendo en riesgo la salud de las comunidades cercanas a la empresa y ahora a las que se encuentran cercanas al arroyo Talaverna.

“Pues está muy mal, o sea. Y qué mal que, pues, no se tomen medidas para evitar ese tipo de situaciones que afectan no solamente a una comunidad, sino a varios municipios”, comentó Luz Varela, quien acude a la Unidad Deportiva Talaverna desde hace años a clases de taekwondo.

“Sí, es preocupante porque, pues como está con lo de la respiración y todo eso, lo que uno aspira, este, pues va a ser los pulmones y la verdad ahorita hay todavía mucha gente enferma por el aire y todos los contaminantes y ahora más con esto”, señaló Rosa María Silva, vecina de la colonia Blas Chumacero, en San Nicolás.

“Solía estar más clara; luego, poco a poco se fue tornando verde y me puede decir que empezó a oler mal, lo cual, pues, no me gustaba, pero decía que se veía natural. Pero ahorita, esta semana que pasó esto que se ve roja, me recordó mucho el caso de Dupont y me dio mucho miedo de que nuestra agua podría estar contaminada”, externó Ricardo Gómez, quien radica en la colonia Linda Vista en Guadalupe.

Y es que el daño provocado por Ternium también pone en riesgo a la fauna que habita en cercanía del arroyo, así como las aves que también buscan refrescarse en el afluente y ahora es agua contaminada.

