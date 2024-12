Financieras fraudulentas timan a las familias regias

Desde solicitar un enganche y tardar años en cumplir con el contrato, hasta cambiar de razón social, estos son los modus operandi de fraudulentas financieras que han hecho perder los ahorros de familias regias, convirtiendo el sueño de comprar una casa o un auto nuevo en una pesadilla.

Así lo han evidenciado a través de redes sociales varias personas, quienes han tenido una lamentable experiencia con empresas que ofertan supuestos financiamientos para adquirir automóviles e incluso casas de manera engañosa.

En un análisis realizado por El Horizonte, se evidenciaron algunas de las falsas financieras que operan o han operado en Nuevo León, engañando a familias regiomontanas.

Se trata de AFASA, que se localiza en la colonia Constituyentes de Querétaro, y EDCOR, que se encontraba al interior de una plaza comercial en San Nicolás.

Las quejas no se hicieron esperar, y todos coincidieron en que el modus operandi es solicitar dinero y luego desaparecer o enviar al interesado a otras sucursales donde supuestamente están los automóviles, sin ser de la misma empresa.

“Cambian de razón social porque ya están quemados y quieren seguir robando”, comentó Arcángel Pérez.

“Es fraude, te piden enganche y te dicen que las unidades las puedes ir a ver a Credimotors, pero no son los mismos”, señaló un usuario anónimo.

“No te metas, rentan oficinas, agarran varias víctimas y, después de que tienen cierta cantidad de dinero, cierran todo”, agregó otro perfil desconocido.

Otras víctimas relataron y recomendaron no firmar un acuerdo legal con estas empresas, ya que los lineamientos en este documento son engañosos.

Una de las cláusulas más controversiales es la penalización del 70% si se desea prescindir del contrato, lo que implica perder tanto el enganche como el porcentaje solicitado. Ante esto, el usuario identificado como Diego CG mencionó que es mejor acudir a empresas ya establecidas de vehículos, a pesar de que el trámite sea más tardado.

AFASA cuenta con 103 quejas ante el Buró Comercial de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Las principales son por negativas de rescisión del contrato, entrega de producto, devolución del depósito e incumplimiento de plazos de entrega.

Por su parte, EDCOR tiene cuatro quejas registradas en lo que va de 2024.

Otro de los modus operandi es la suplantación de identidad, la cual ha sido identificada por la Condusef a raíz de denuncias interpuestas por entidades financieras que sí están reguladas. Estas denuncias han interpuesto denuncias al identificar la existencia de grupos delictivos que copian parcial o totalmente el nombre, logotipo o algún rasgo de su identidad, como la ubicación, con el fin de engañar a sus víctimas.

Tal es el caso de la falsa empresa ‘Financiamiento y Presta, Caja de Buenos Aires’, la cual, a través de redes sociales, se hacía pasar por la entidad financiera debidamente registrada conocida como Caja Buenos Aires.

Además, se identificó a una empresa denominada ‘Monto Fácil’, que utilizaba exactamente el mismo nombre de la razón social autorizada, Monto Fácil, SAPI de CV, SOFOM, ENR.

De igual forma, la empresa Acervo Económico fue clonada, utilizando el mismo nombre en páginas de Facebook que ya han sido eliminadas, con el objetivo de captar víctimas.

¡Cuidado! no se deje engañar, así operan

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el modus operandi de este tipo de fraude consiste en utilizar información de empresas legítimas, como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (como los logotipos de las entidades financieras debidamente registradas y supervisadas) para hacerse pasar por ellas.

Dicha información es utilizada en documentos, contratos, publicidad, redes sociales, páginas de internet apócrifas o anuncios en periódicos.

Ofertan créditos inmediatos y con pocos requisitos, pero solicitan anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria, con la finalidad de apartar el crédito, gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado.

De acuerdo con el organismo descentralizado, las personas que laboran en las empresas falsas contactan a sus víctimas, ya sea vía telefónica o por redes sociales, ofreciéndoles créditos con mensualidades pequeñas para hacerlos atractivos. Sin embargo, cuando las víctimas no reciben el crédito, y ya han pagado los gastos exigidos, descubren que ya no pueden localizarlos, o bien, se dan cuenta de que no trabajaban para la entidad financiera que fue suplantada.

Además, solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp o por Facebook a través de Messenger, poniendo en riesgo los datos personales del público.

Cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta bancaria, o en algunos casos por medio de alguna tienda de conveniencia para obtener el supuesto crédito, buscan contactar a la entidad falsa. Al no tener respuesta, recurren a la Condusef para verificar su existencia, y es cuando descubren que han sido víctimas del fraude o suplantación de una entidad financiera.

