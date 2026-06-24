Fiscalía rastrea a asaltantes de Banco del Bienestar tras robo

Como parte de las indagatorias, la Fiscalía analiza las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad tanto de la sucursal como de inmuebles cercanos

El monto de lo robado durante el asalto a una sucursal del Banco del Bienestar en el municipio de Guadalupe supera los cinco millones de pesos, confirmó la Fiscalía General de Justicia del estado.

El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, informó que las autoridades ya cuentan con información relevante para avanzar en la identificación de los presuntos responsables, así como de los vehículos utilizados para llegar al lugar y escapar con el botín.

“Estamos tratando de identificar a las personas, los vehículos en los que llegaron. Hay información valiosa tratando, la Fiscalía trabaja en ese sentido”, declaró Orozco.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el robo fue cometido presuntamente por tres hombres armados, quienes habrían sometido a los empleados de la sucursal ubicada en Torre Molinos, en el cruce de las calles Hermosillo y Estado de Jalisco, en la colonia Torremolinos La Fe, poco antes del cierre de operaciones.

Tras controlar a los trabajadores, los delincuentes presuntamente los ataron de pies y manos y los encerraron en un baño para posteriormente apoderarse de una caja fuerte que contenía alrededor de cinco millones de pesos en efectivo.

Orozco explicó que las investigaciones comenzaron con entrevistas a los empleados de la institución bancaria y con la revisión de un arqueo para determinar el monto exacto de lo sustraído.

“La Fiscalía tomó conocimiento, se iniciaron las investigaciones particularmente de las personas que trabajan como empleados de este banco. Se obtuvo información acerca de un arqueo tratando de establecer la cantidad de que se hubieran apoderado las personas partícipes de este evento, se estima una cantidad superior a los 5 mdp”, señaló.

Como parte de las indagatorias, la Fiscalía también analiza las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad tanto de la sucursal bancaria como de inmuebles ubicados en los alrededores.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas en relación con este caso.