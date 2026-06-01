Fortalece Escobedo atención ciudadana con Centro Norteño

El Municipio de Escobedo inauguró el Centro Norteño, un nuevo espacio diseñado para acercar servicios, programas y actividades municipales a las familias escobedenses, con el objetivo de fortalecer la atención ciudadana y promover la convivencia comunitaria.

El nuevo centro se ubica en el cruce de las calles Vicente Guerrero y Juárez, en el Centro municipal, una zona estratégica que permitirá facilitar el acceso de la población a distintas áreas de atención, apoyo social, formación y recreación.

Acercan servicios municipales a la comunidad

En el Centro Norteño se ofrecerán programas sociales, becas, actividades deportivas, culturales, acciones de planeación y espacios de formación para niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores.

De acuerdo con el Municipio, este espacio permitirá concentrar diferentes servicios y dependencias en un mismo punto, lo que busca brindar una atención más ágil, cercana y eficiente a la ciudadanía.

Además, en el lugar se encuentra un módulo de atención de la Secretaría de Bienestar Federal, con lo que se amplía el acceso a programas sociales y apoyos dirigidos a la población.

Impulsan deporte, cultura y convivencia familiar

El nuevo centro también fue habilitado como un punto de encuentro para fortalecer el tejido social mediante actividades deportivas, culturales y de convivencia comunitaria.

La intención es promover la participación ciudadana, la integración de las familias y el desarrollo personal y comunitario, además de fomentar estilos de vida saludables a través de espacios adecuados para la recreación y el esparcimiento.

Las autoridades municipales destacaron que este tipo de espacios permiten generar entornos más participativos, donde la comunidad pueda acceder a servicios públicos, actividades formativas y opciones de convivencia en un mismo lugar.

Reúnen dependencias y espacios recreativos

En el Centro Norteño se encuentran oficinas de la Secretaría de Cultura, Educación y Recreación Social, la Secretaría de Bienestar, la Dirección de Inspección y Vigilancia, así como el Instituto Municipal de Planeación.

El inmueble también cuenta con amplios jardines y diversas canchas deportivas, que servirán como espacios para la recreación, el deporte y la sana convivencia de las familias escobedenses.

Con la apertura de este nuevo punto de atención, el Municipio de Escobedo busca reforzar la cercanía con la población y consolidar espacios que faciliten el acceso a programas, servicios y actividades para el desarrollo de la comunidad.

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