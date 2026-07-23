Nuevo León fortalece turismo y economía tras Mundial FIFA 2026™

La demanda de recorridos guiados y experiencias locales también registró un avance histórico de 233%, con ventas récord para los servicios de transportación

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó en Nuevo León una derrama económica superior a los 10 mil millones de pesos, además de la llegada de 1.1 millones de visitantes, resultados que fortalecieron la posición del estado como destino turístico, de negocios y de grandes eventos.

De acuerdo con cifras oficiales, el movimiento económico representó un incremento de 390% frente a junio de 2025, mientras 5 mil millones de pesos estuvieron directamente relacionados con la actividad turística, con beneficios para hoteles, restaurantes, comercios, transportistas y prestadores de servicios.

Nuevo León recibió a más de un millón de visitantes

Durante el torneo se contabilizaron más de 490 mil turistas hospedados, un crecimiento de 97% respecto al mismo mes del año anterior, en tanto el Aeropuerto Internacional de Monterrey movilizó a 1 millón 327 mil 922 pasajeros y reportó un aumento de 10.3% en el tráfico internacional.

“El Mundial fue mucho más que una competencia deportiva. Representó una oportunidad histórica para mostrar al mundo la grandeza de Nuevo León y generar beneficios que hoy se traducen en crecimiento económico y nuevas oportunidades”, declaró Maricarmen Martínez Villarreal, secretaria de Turismo estatal.

La demanda de recorridos guiados y experiencias locales también registró un avance histórico de 233%, con ventas récord para los servicios de guías y transportación turística.

Fan Festival encabezó asistencia entre sedes mexicanas

El FIFA Fan Festival ™ instalado en Parque Fundidora recibió a 2.5 millones de personas, con lo que se convirtió en el espacio de este tipo con mayor afluencia entre las tres sedes mexicanas del torneo.

La actividad se extendió a otros puntos metropolitanos, la Macroplaza reunió a más de 170 mil asistentes durante los días de partido, mientras el Parque del Agua recibió a más de 280 mil personas en transmisiones, actividades culturales y caravanas de aficionados.

Hoteles alcanzaron ocupaciones de hasta 85 por ciento

El sector hotelero obtuvo una derrama directa de 867 millones de pesos y alcanzó niveles de ocupación de hasta 85% durante las jornadas con partido, principalmente en las zonas Centro, Centro Histórico, Tecnológico, Universidad-Poniente y Valle.

La infraestructura turística también fue reforzada con la ampliación del Aeropuerto Internacional de Monterrey, obra que representó una inversión de 8 mil millones de pesos y elevó su capacidad hasta 16 millones de pasajeros por año.

Entre los espacios que permanecerán después del Mundial se encuentra el Parque del Agua, un complejo de 79 hectáreas con 88% de áreas verdes y un anfiteatro para 4 mil personas, utilizado durante el torneo para transmisiones, caravanas y presentaciones culturales gratuitas.

A este legado se suma la carretera Gloria-Colombia, utilizada como vía oficial de conexión con Estados Unidos durante la competencia.

“Más allá de los partidos, fueron las experiencias, la hospitalidad y los escenarios emblemáticos del estado los que captaron la atención de millones de personas y fortalecieron nuestra imagen como un destino auténtico y de clase mundial”, afirmó Marcela Cantú, directora de la OCV Monterrey.

Tras concluir el torneo, Nuevo León mantendrá una agenda integrada por el Abierto GNP Seguros, el Festival Internacional Santa Lucía, la Feria Internacional del Libro, Cielo Mágico, congresos especializados, conciertos y espectáculos internacionales, con el objetivo de aprovechar la proyección y la infraestructura generadas durante el Mundial.