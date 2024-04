Franeleros estafan a regiomontanos afuera de eventos deportivos

En una práctica que se ha vuelto cada vez más recurrente en Nuevo León, los franeleros están llevando a cabo estafas a los asistentes a eventos deportivos y conciertos al cobrar por lugares de estacionamiento prohibidos.

A pesar de las promesas de evitar multas y problemas estos individuos se aprovechan del desconocimiento homologado de tránsito de los automovilistas para cobrarles tarifas exorbitantes por un espacio que termina siendo objeto de una infracción y corralón por parte de las autoridades.

El equipo de El Horizonte se adentró en la problemática y presenció de primera mano el modus operandi de estos franeleros. Antes de celebrarse dos eventos deportivos en el Estadio Mobil Súper y Estadio Universitario sobre la avenida Guerrero y Don Luis Garza Sada en la Colonia Del Norte en el municipio de Monterrey, los franeleros se congregan alrededor de las 17:00 horas para iniciar su actividad fraudulenta.

Engañando a los automovilistas con la falsa promesa de evitar multas y ofreciéndoles un lugar seguro para estacionar, los franeleros cobran tarifas que oscilan entre los 200 y 400 pesos por un espacio que en realidad está prohibido para estacionarse.

A través de artimañas y supuestas conexiones con las autoridades de tránsito, estos estafadores logran convencer a los conductores de dejar sus vehículos bajo su cuidado, sin imaginar las consecuencias que les esperan.

"Los franeleros nada más estacionan y se retiran y ya lo que hace tránsito, si están mal estacionados, los recoge las grúas, obviamente, y aquí hacen negocios. Les cobran 200, 300 pesos y los clientes, porque salen y ya no es un coche, pues obviamente ya se lo llevó la grúa", explicó un ciudadano testigo del modus operandi, Gustavo Mendoza.

"Los tránsitos pues se encargan de primero que nada ponerle la multa y luego ya hablarle a la grúa y que se lo lleve, pues yo lo que les digo es que coja que se dirijan a garajes y talleres que es lo más conveniente porque pues ahí les van a dar información de dónde está su coche", señaló el ciudadano testigo del modus operandi Gustavo Mendoza.

Minutos más tarde, al filo de las 19:15 horas, arribaron elementos de tránsito para comenzar a multar los vehículos que se encuentran mal estacionados y posteriormente comenzar a retirarlos del lugar.

Uno a uno, los automóviles víctimas del fraude de los franeleros fueron retirados de las inmediaciones, y aparte de la multa, tendrán que pagar el corralón. Este medio de comunicación pudo contabilizar hasta 60 vehículos retirados. Para fortuna de algunos, llegaron a tiempo antes de que la grúa se llevara su vehículo al corralón.

"Nos dijeron que nos podíamos estacionar aquí y nos cobraron 400 pesos. Cuando llegamos, todos estaban multados y ya no había carros. Pensábamos que se habían ido, pero después vimos las grúas sacando los carros", relató uno de los afectados por esta práctica deshonesta.

"Realmente nos estaban ubicando los franeleros, nada más. No encontramos estacionamiento en el estadio y nos vinimos buscando. Aquí nos agarraron y nos prometieron que tenían contacto con tránsito. Por 400 pesos, esperarías que no pasara nada, ¿verdad? Y ya se fueron", denunció Ángel, automovilista víctima de los franeleros.

Pero no todos los afectados lograron recuperar sus vehículos a tiempo. Un grupo de coahuilenses, tras ser estafados por los franeleros, se vio enfrentado a una situación aún más desafortunada cuando sus vehículos fueron retirados por las grúas, desencadenando una acalorada discusión con los elementos de Tránsito de Monterrey.

"¿Por qué no combates a los delincuentes que nos estacionaron aquí? ¡No han de estar detenidos! ¿Por qué no nos defendiste de ellos? Habrá estacionamientos, ¿por qué no hay lugar para todos?", expresó uno de los coahuilenses molesto con las autoridades de tránsito tras lo sucedido.

Fuentes de tránsito en el lugar de los hechos, aseguraron que se detuvieron a cinco franeleros quienes presuntamente habrían estafado a los automovilistas, aunque se indicó que estas prácticas no están descritas ante la ley, lo que solo genera que solo se les imputen faltas administrativas.

Comentarios