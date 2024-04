Fraude del trading deportivo de la empresa Yox raspa NL

El fraude del trading deportivo de la empresa Yox Holding de Guadalajara, también arremetió contra inversionistas en Nuevo León, quienes desconocen que sucedió con su dinero.

Al menos seis neoleoneses fueron defraudados por la promesa de un rendimiento de hasta 2.5% mensual por el monto mínimo de $10 mil pesos al invertir con dicha financiera que a finales de 2023 comenzó a incumplir con el pago.

Como es el caso de José Medellín Cubillos, quien ingresó a Yox Holding junto a otros cuatro empleados por la recomendación de una compañera quien fue asesora en dicha empresa.

Medellín Cubillos invirtió 10 mil pesos en marzo de 2023 y para noviembre ya había incrementado su inversión a 100 mil pesos, con la esperanza de multiplicar su capital, sin saber que la empresa ya se encontraba en polémica por fraude.

“El 30 de diciembre no cayó el rendimiento 31, día primero, día dos y le pregunto y me dice ‘se me hace que es un cuello de botella y no sé qué por la especulación, no sé qué rollo’, y pasaron los días y busque en internet y ya vi que empezaba a haber problemas”, comentó Medellín Cubillos.

Señaló la administración de la torre luego de una visita del equipo de El Horizonte/INFO 7 a las instalaciones.

Desconociendo el avance del caso, que ya está en manos de la Fiscalía General de Guadalajara, José Medellín señaló que también abrió una cuenta de inversión para su mamá por el monto mínimo y al ser los ahorros de ambos dijo estar en la “cuerda floja”.

“Supuestamente pues ya está casi consumado el fraude verdad, y te digo también le abrí una pequeña cuenta ahí a mi mamá de 10 mil pesos y pues todo eso es lo que esta ahorita, estamos en la cuerda floja y te digo, pues si preocupa que de la noche a la mañana se vayan esos ahorros”.

Actualmente, siete inmuebles asegurados, al igual que un vehículo y un avión, son lo que la Fiscalía de Jalisco tiene en resguardo por estar relacionados con la presunta estafa de la empresa de apuestas deportivas, Yox Holding.

Ya se contabilizan casi tres mil afectados y se estima un monto superior a los 1,448 millones pesos, según la Fiscalía General de Justicia de Jalisco; además, abogados de afectados en ese estado señalan que Carlos L. propietario de del corporativo Yox, cuenta con 10 órdenes de aprehensión.

