Frente frío llegará a Nuevo León este domingo

La Dirección de Protección Civil de Nuevo León, con información del Servicio Meteorológico Nacional, informó que el frente frío número 13 ingresará al país el domingo 9 de noviembre, afectando principalmente al norte y noreste de México.

Este sistema estará acompañado de una masa de aire ártica, que provocará un descenso notable en la temperatura, así como vientos fuertes con rachas de 60 a 80 km/h y posibles lluvias aisladas en algunas regiones del estado.

De acuerdo con el pronóstico, el ingreso del frente frío se espera a partir de la tarde-noche del domingo, con un ambiente fresco que se tornará frío al anochecer del lunes y durante la mañana del martes, cuando se prevén temperaturas de un solo dígito en varias zonas.

Se espera un ambiente frío a muy frío en el sur y zonas montañosas del estado, mientras que en el resto del territorio prevalecerá un clima fresco a cálido durante el día.

Protección Civil exhorta a la población a tomar precauciones ante el cambio de condiciones meteorológicas y emite recomendaciones como evitar cambios bruscos de temperatura, prestar especial atención a adultos mayores, niños y personas vulnerables, no utilizar anafres ni braseros dentro del hogar y abrigarse adecuadamente al salir.

Finalmente, la dependencia estatal informó que el Centro de Operaciones de Emergencia mantendrá un monitoreo constante en coordinación con CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional, para informar oportunamente sobre cualquier actualización o condición relevante derivada de este frente frío.

