Prevé Banxico menos inflación y más crecimiento para México

Analistas ⁠bajaron a un ‌4% su ⁠pronóstico de inflación, frente a un 4.20% previo, y subieron a 1.2% el del crecimiento económico de México

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Analistas del sector privado bajaron a un 4% su pronóstico de inflación al cierre de 2026, frente a un 4.20% previo, y subieron a 1.2% desde un 1.1% el del crecimiento económico de México, de acuerdo con una encuesta del Banco de México (Banxico) divulgada este lunes.

Los especialistas consultados por Banxico esperan, además, que la tasa de fondeo interbancario culmine el 2026 en un 6.50%, igual que en el sondeo previo, según la mediana de las proyecciones de 42 grupos de análisis locales y extranjeros recibidas entre el 19 y el 27 de julio.

Por otro lado, los analistas esperan que el tipo de cambio concluya el año en $17.88 pesos por dólar, el mismo nivel pronosticado un mes antes.

En el mercado laboral prevén que el país genere 305,000 empleos formales, ligeramente más que los 303,000 previstos hace un mes.

A pesar de este ajuste positivo en los indicadores principales, los expertos sugieren prudencia sobre el comportamiento de los precios a largo plazo.

El reporte de la institución financiera advierte que la desaceleración responde principalmente a factores temporales de la inflación no subyacente.

Ante este panorama, el análisis puntualizó que "la trayectoria de la inflación general debe ser tomada con cautela, pues el principal factor que está ocasionando su desaceleración es el componente no subyacente".

Por otra parte, el sector privado identificó con claridad los obstáculos internos que podrían mermar el desempeño económico proyectado para los siguientes meses.

De acuerdo con un reporte de Banco Base, los problemas asociados a la gobernanza se consolidaron como el freno principal para el desarrollo del país, al concentrar el 44% de las respuestas de los especialistas.

De manera desagregada, los factores de inseguridad pública representaron el mayor riesgo con 21%, seguidos por la falta de estado de derecho con 9% y la corrupción con 6 por ciento.

Paralelo a ello, las condiciones externas y la percepción empresarial completan un panorama de marcada cautela para las decisiones de negocios.

La incertidumbre sobre las políticas de comercio exterior con Estados Unidos aportó un 15% de preocupación, provocando que los planes de capital privado se mantengan congelados.

Como reflejo de estas tensiones, el porcentaje de analistas que considera que actualmente es un buen momento para invertir volvió a ubicarse en 0%, confirmando que el gremio prefiere esperar mayor claridad estructural.