Monterrey cierra una página histórica en el balompié mundial, dejando la vara muy alta en cuanto a organización, voluntariado y pasión

Inicio / Nuevo León / Gignac agradece a voluntarios tras el éxito del Mundial

En un emotivo gesto de agradecimiento, el delantero estrella de los Tigres, André-Pierre Gignac, sostuvo un encuentro de convivencia con los voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA en Monterrey, reconociendo el esfuerzo de quienes inyectaron alegría y entusiasmo para garantizar el éxito logístico del torneo.

El futbolista francés se tomó el tiempo para compartir experiencias, tomarse fotografías y firmar autógrafos con el personal voluntario, destacando que su labor fue una pieza fundamental para la operación del evento y para proyectar la calidez de la afición regiomontana ante los ojos del mundo.

“Voluntarios + André-Pierre Gignac. Los momentos de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, informó Monterrey FIFA World Cup 2026

La sede regia se consolidó como una de las plazas más apasionadas del torneo.

Las cifras oficiales de asistencia en el Estadio Monterrey confirman el rotundo éxito del evento:

El inmueble registró un lleno absoluto en tres de los cuatro partidos disputados.

Se registró una entrada media de 51,179 aficionados por encuentro.

La asistencia promedio equivalió a un extraordinario 99.9 % de la capacidad total del estadio.

Con estos números y el reconocimiento de figuras internacionales como Gignac, Monterrey cierra una página histórica en el balompié mundial, dejando la vara muy alta en cuanto a organización, voluntariado y pasión de su gente.