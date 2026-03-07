Tigres vence 1-0 a Rayados con gol de André-Pierre Gignac

El Clásico Regio 142 se celebró en el Estadio Universitario y se resolvió en los últimos minutos gracias a una genialidad de su histórico goleador André-pierre Gignac. Con esta anotación, Tigres se llevó el triunfo 1-0 sobre Rayados.

Los hinchas no dejaron de apoyar durante el llamado ‘Clásico más pasional de México’ y celebraron a todo pulmón la victoria de los dirigidos por el ‘Conde’ Guido Pizarro.

Tigres domina, pero no anota

Tras el silbatazo inicial del árbitro sinaloense Ismael Rosario López Peñuelas, comenzó el capítulo 142 de la historia de los Derbis Regios. Tanto Tigres como Rayados salieron con la firme intención de imponerse desde los primeros minutos.

La primera jugada de peligro llegó al minuto 10, cuando el argentino Ángel Correa sacó un disparo de pierna derecha que se fue por encima del arco defendido por Luis Cárdenas.

Al minuto 12, los felinos volvieron a generar peligro. Rodrigo Aguirre remató de cabeza a quemarropa, pero el balón se fue desviado por el costado derecho del arco de Monterrey.

Rayados respondió al 16’ con un centro de Sergio Canales que Alonso Aceves remató de cabeza, aunque el balón pasó a un costado del arco defendido por Nahuel Guzmán. Gran parte del partido se disputó en la media cancha del ‘Volcán’, donde ambos equipos pelearon intensamente cada balón. Tigres buscó hacer daño utilizando la velocidad por las bandas.

Al 30’, el canterano Jesús Garza envió un pase profundo para Joaquim Pereira, pero el brasileño se encontraba en posición de fuera de juego, la presión felina continuó y al 37’ una asistencia de Juan Brunetta permitió que Ángel Correa sacara un potente disparo desde fuera del área que pasó muy cerca del poste, El árbitro decretó un minuto de compensación y tras cumplirse, finalizó el primer tiempo con el marcador 0-0 en el Estadio Universitario.

El 142 lo define el histórico gignac

Para la segunda mitad, ambos equipos mantuvieron a sus mismos once jugadores. Tigres siguió dominando y volcándose al ataque sobre la portería defendida por Luis Cárdenas, al 49’, los felinos lograron marcar tras un pase profundo de Jesús Angulo que terminó en gol de Ángel Correa, pero la anotación fue anulada por fuera de juego.

De nueva cuenta al 53’, Tigres volvió a celebrar con un tanto de Rodrigo Aguirre, pero nuevamente el gol fue invalidado por posición adelantada. La oportunidad más clara llegó al 66’, cuando Ángel Correa asistió a Juan Brunetta, quien remató de primera intención, pero el balón pasó a centímetros del poste.

Rayados volvió a generar peligro hasta el 77’, cuando Luca Orellano desbordó por la banda izquierda y envió un centro raso que no encontró rematador. Al 85’, Gerardo Arteaga intentó sorprender con un disparo de zurda desde fuera del área, pero el balón se fue por encima de la portería de Nahuel Guzmán.

Cuando parecía que el encuentro terminaría sin goles, el árbitro añadió cuatro minutos de compensación.

Fue entonces cuando apareció la figura del histórico goleador. Al 90’+2, André-pierre Gignac aprovechó un balón suelto dentro del área y sacó un potente disparo cruzado que significó el 1-0 definitivo para Tigres.

Con este resultado, Tigres se quedó con el Clásico Regio 142 ante su afición en el Estadio Universitario.

El próximo compromiso de los Tigres de la UANL será ante Querétaro el domingo 15 de marzo de 2026 a las 5:00 de la tarde en el ‘Volcán’.





