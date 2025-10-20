Cerrar X
Nuevo León

Glosas estatales inician este martes ante el Congreso

Las glosas en donde los funcionarios estatales rinden cuentas ante el Congreso del Estado iniciarán este martes 21 de octubre

  • 20
  • Octubre
    2025

Las glosas en donde los funcionarios estatales rinden cuentas ante el Congreso del Estado iniciarán este martes 21 de octubre y será la Secretaría General de Gobierno, la de Seguridad, entre otras.

Las glosas se dividirán en tres ejes, una de Buen Gobierno, Generación de Riquezas y la de Igualdad para todas las personas, entre donde se dividirán todas las dependencias de gobierno del estado, quienes serán cuestionados por todas las bancadas que integran el Congreso.

“La reunión para el análisis del Eje de Buen Gobierno se llevará a cabo el martes 21 de octubre del 2025, a partir de las 11:00 horas dentro de la sesión del pleno”, leyó el diputado del PAN Miguel Lechuga.

Además de la la Secretaría General de Gobierno encabezada por Miguel Flores y la de Seguridad por Gerardo Escamilla, también acudirán los titulares de Protección Civil, la Universidad de Ciencias de la Seguridad y el Instituto de la Defensoría Pública.

Después de esta primera glosa, cada miércoles seguirán viniendo diferentes dependencias hasta el 26 de noviembre del presente año.

“Esperemos que todos estos cuestionamientos que tienen los diputados, que se contesten en realidad porque muchas veces dan evasivas, les preguntas una cosa y te salen con otra, pero lo que buscan los diputados es tratar de de aclarar lo que la ciudadanía quiere saber”, dijo el coordinador del PRI, Heriberto Treviño.

El 29 de octubre el eje será de Generación de Riquezas y asistirán el Instituto de Movilidad, Metrorrey, Sistema de Caminos de Nuevo León y la Red Estatal de Caminos.

Posterior a eso se verá el eje de Igualdad para todas las personas el 5 de noviembre en donde acudirán la Secretaría de Participación Ciudadana, la de Educación; Cultura; Igualdad e Inclusión; el Instituto Constructor de Infraestructura Física, Educativa y Deportiva de Nuevo León; Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; y el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores.

En ese mismo eje, el 12 de noviembre acudirán la Secretaría de Salud; de las Mujeres; y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Nuevo León.

En el eje de Generación de Riquezas, el 19 de noviembre acudirán la Secretaría de Medio Ambiente; la de Economía; del Trabajo; Turismo; Secretaría de Desarrollo Regional y Agropecuario; Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos; y Servicios de Agua y Drenaje.

Por último, el miércoles 26 de noviembre acudirán la Secretaría de Finanzas y Tesorería; la de Administración; Contraloría y Transparencia; Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, Fideicomiso de Proyectos Estratégicos, Instituto de Control Vehicular; y el Consejo Nuevo León.


