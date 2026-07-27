Aseguran 13 tanques con hidrocarburo en Allende

La Fiscalía Especializada de Control Regional en coordinación con la Policía Federal Ministerial, ejecutaron la inspección judicial

Más de 373 mil litros de hidrocarburo, fue lo que aseguró la Fiscalía General de la República en el estado de Nuevo León durante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia El Cerrito, en el municipio de Allende, Nuevo León.

Aseguran tanques, vehículos y equipo especializado

El Ministerio Público Federal también aseguró 13 tanques tipo frac tank, un tractocamión, dos semirremolques, un dolly, dos plantas eléctricas, dos compresores, dos motobombas equipadas con cuenta-litros, un remolque, una manguera de alta presión y un equipo de cómputo, entre otros indicios.

La Fiscalía Especializada de Control Regional en coordinación con la Policía Federal Ministerial, ejecutaron la inspección judicial, como parte de las acciones de investigación de una denuncia, referente a que en ese lugar se almacenaba hidrocarburo, probablemente de forma ilícita, con apoyo de personal pericial, Guardia Nacional, Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Seguridad Física de Pemex.

Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien continuará con las indagatorias correspondientes contra quien o quienes hayan participado en los delitos.

FGR supera cuatro millones de litros decomisados

En lo que va del año, la Fiscalía General de la República en Nuevo León, ha decomisado cuatro millones 91 mil 122 litros de hidrocarburo, incluyendo esta última en Allende.