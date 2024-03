Gobierno de NL niega realizar Plan de Cobro a Automovilistas

Durante el Nuevo León informa del día de ayer, 27 de marzo, Hernán Villarreal llamó a la población a incentivar el uso del transporte público y a su vez desincentivar el uso del automóvil para reducir las emisiones contaminantes.

Así mismo, el funcionario se enunció sobre un plan de cobro a los automovilistas por supuesto kilómetro recorrido. Dicho plan fue presentado como una forma de incentivar el empleo del transporte público.

Ante el revuelo generado por dicha propuesta, el Gobierno de Nuevo León publicó un comunicado tratando de precisar el plan, así como de reiterar que nunca se mencionó que la actual administración implementará alguna medida relacionada con el presunto Plan de Cobro a Automovilistas.

El comunicado aclaró que lo mencionado durante la conferencia de prensa, fueron las principales estrategias que otras ciudades y países han llevado a cabo para mitigar los efectos de la contaminación, como:

Incentivar el uso del transporte público.

Crear carriles express para autos de alta ocupación y eléctricos.

Destinar vialidades de cobro.

Así mismo, reiteraron sus iniciativas para incentivar el uso del transporte público, como apoyos y viajes gratis a grupos vulnerables en Metro, Transmetro, camiones y con transbordos sin costo, así como la incorporación de 2,200 unidades de bajas emisiones y de acceso universal.

Si bien, mediante SINTRAM se estudia la posibilidad con los municipios de implementar los carriles de alta ocupación y para autos eléctricos, remarcan que no se tiene contemplado que alguna de las vialidades existentes sean de cobro, así como no se cerraran calles, no cobraran donde actualmente hay libre circulación y no se cerrará el centro de la ciudad.

