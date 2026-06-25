Graduan a 26 alumnos del programa Universidad para los Mayores

El acto fue encabezado por el rector Santos Guzmán López en la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías, acompañado por directivos universitarios

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La Universidad Autónoma de Nuevo León realizó la ceremonia de graduación de la décimo cuarta generación del Diplomado del Programa Universidad para los Mayores, donde 26 alumnos concluyeron satisfactoriamente su formación correspondiente al periodo 2024-2026.

El acto fue encabezado por el rector Santos Guzmán López en la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías, acompañado por directivos universitarios, docentes, familiares y amigos de los graduandos.

Durante la ceremonia, la UANL destacó que este programa inició en 2011 y se ha consolidado como una de las principales iniciativas de inclusión educativa para personas mayores de 55 años, sumando hasta ahora 356 egresados distribuidos en 14 generaciones.

Las autoridades universitarias reconocieron el compromiso, la dedicación y el interés de los participantes por continuar aprendiendo y desarrollando nuevas habilidades, además de fortalecer su participación en actividades sociales y culturales.

Asimismo, se resaltó que el programa brinda herramientas para promover estilos de vida saludables, el bienestar integral y la convivencia entre los adultos mayores, permitiéndoles mantenerse activos y vinculados al entorno universitario.

El Diplomado Universidad para los Mayores consta de cuatro semestres y 448 horas de formación académica, consolidándose como un espacio que impulsa el aprendizaje permanente y el desarrollo personal de este sector de la población.