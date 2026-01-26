Habrá reunión clave para 'destrabar' Presupuesto 2026

Este miércoles se perfila como la fecha clave de la reunión para destrabar el paquete fiscal del estado. Tras los acercamientos iniciales liderados por el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, representantes del Ejecutivo y coordinadores de las bancadas en el Congreso Local retomarán las mesas de diálogo.

En este encuentro, que busca alcanzar un acuerdo definitivo para el Presupuesto 2026, participará también el encargado de despacho de la Tesorería estatal, Ulises Carlín, con el fin de revisar las proyecciones financieras y las demandas de los legisladores.

“Se está programando una reunión para la siguiente semana; creo que se está todavía ajustando el tema de las agendas de coordinadores y los diputados de la Comisión de Presupuesto”, dijo Ulises Carlin este domingo en entrevista con El Horizonte.

“Pero estarían invitados a la reunión en la tesorería, son los coordinadores y la Comisión de Presupuesto, como han sido las anteriores reuniones, y la convocatoria la hizo la Secretaría General de Gobierno".

Según Ulises Carlin, lo que se estaría presentando en la reunión son tres documentos que serían la propuesta original presentada por el Ejecutivo del Paquete Fiscal 2026 y la versión que aprobaron los diputados el pasado 17 de diciembre para ver qué es lo que se puede negociar.

El pasado 17 de diciembre, el Congreso aprobó un gasto de $160,952 millones de pesos, que es 10% inferior a los $179,490 millones de pesos que había propuesto el gobernador Samuel García.

En ese paquete, el estado solicitaba deuda por $14,644 millones de pesos, tanto para el gobierno central como para Agua y Drenaje (AyD), y un alza de 33% al Impuesto Sobre Nómina que le daría al estado más de $21,000 millones de pesos adicionales.

“Son tres documentos los que hay que analizar: uno es cuál fue la iniciativa 2026, otro, cuál fue el dictamen que ellos hicieron respecto a la ley de ingresos y egresos 2026 y, por último, las observaciones que hizo el ejecutivo a esos dos documentos".

“Esos son los tres documentos que se presentan, que se empiezan a estudiar y sobre eso, pues, tienen que basarse ahora sí las pláticas; el tema siempre importante es qué monto es el que se quiere recaudar y sobre eso en qué se va a gastar”, agregó Carlin.

Así mismo se estarían presentando proyectos de obras para revisar el monto de deuda que van a solicitar nuevamente.

“Sí (veríamos el tema de la deuda), acuérdate de que la deuda tiene que ir a obras públicas productivas y nosotros lo que estaríamos haciendo, presentando proyectos de obra para saber hasta qué monto podríamos”, destacó el encargado de despacho de la Tesorería.

De no lograr cuadrar las agendas de todos los involucrados, la reunión podría recorrerse para el jueves de esta misma semana.

