IMG_20251014_WA_0021_a3548b827e
Nuevo León

Hace sinergia por campaña rosa Red Ambiental con Guadalupe

Red Ambiental y el municipio de Guadalupe se alían para concientizar sobre detección temprana del cáncer con camiones recolectores rosas y consultorios móviles

  • 15
  • Octubre
    2025

La campaña me autoexploro, me cuido, me quiero de Red Ambiental llegó al municipio de Guadalupe, con sus camiones recolectores rosas, así como el consultorio móvil del Doctor Simi.

El arranque estuvo a cargo de Héctor Castillo director de Relaciones Gubernamentales y Relaciones Institucionales y Horacio Guerra, presidente del Consejo de Administración de Red Ambiental, quien mencionó que los camiones son un claro recordatorio para las mujeres de como una exploración salva una vida.

“Esto es uno de nuestros programas pilares que tenemos en dentro de los programas de responsabilidad social de Red Ambiental, de los cuales llevamos ya 11 años haciéndolo con muchos casos de éxito que eso celebro, porque con una detección a tiempo, este programa será un éxito”, mencionó Horacio Guerra.

Por su parte el alcalde Héctor García, resaltó que esta es la primera vez que Red Ambiental hace sinergia con Guadalupe, por lo que comienza un compromiso que durara para siempre.

“Con esta alianza, vamos a llegar a muchas mujeres que tendrán la oportunidad con esa campaña permanente de los camiones que no solamente son precisamente una empresa de recolección de basura, si no llegan mucho más allá con estas acciones, con mucha satisfacción, es una alianza estratégica que le sirve a la gente que no solamente recolectar la basura, si no dejando el mensaje”, añadió el edil municipal.

Así mismo resaltó la gran labor que realiza Red Ambiental al ser una empresa socialmente responsable, y preocupada por las mujeres.

IMG-20251014-WA0014.jpg


