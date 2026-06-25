La Selección de Ecuador consiguió un triunfo histórico que los coloca prácticamente en la antesala de los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026

Inicio / Nuevo León / Triunfo de Ecuador hace vibrar Fan Fest de la FIFA™ en Monterrey

La algarabía de la Copa del Mundo se vivió con intensidad en el Fan Fest del Parque Fundidora, donde cientos de aficionados al futbol se congregaron para seguir de cerca las acciones del vibrante encuentro entre las selecciones de Alemania y Ecuador.

Ecuador dio la sorpresa con un triunfo histórico

Contra todos los pronósticos, el conjunto sudamericano dio la sorpresa de la jornada al imponerse 2-1 ante la poderosa escuadra teutona.

Con un despliegue físico impecable y altas dosis de disciplina táctica, la Selección de Ecuador consiguió un triunfo histórico que los coloca prácticamente en la antesala de los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026, perfilándose como uno de los mejores terceros lugares del torneo.

Mientras en las pantallas gigantes del Parque Fundidora la afición regiomontana y extranjera vibraba con cada jugada.

Con este resultado, Ecuador sella una de sus páginas más brillantes de su historia mundialista reciente.