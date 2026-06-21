Autoridades de Estados Unidos arrestaron a dos excompañeros de cuarto de Jorge Garza, quien desaareció en 2024 y serán acusados de asesinato

Inicio / Nuevo León / Hallan restos de joven de Linares desaparecido en Texas

Autoridades en el Condado de Live Oak realizaron el hallazgo de restos en un rancho y están vinculados con la desaparición de Jorge Garza Perales de 26 años y quién fue reportado como desaparecido desde agosto del 2024.

Por el hallazgo de los restos humanos las autoridades de Estados Unidos realizaron dos arrestos en el Norte de Carolina, Yesid Villalbona León y Marlon Rooney Vázquez García, ambos eran compañeros de cuarto de la víctima.

Fue Villalbona León quién en una declaración de la to a Vázquez García y lo señaló de haber estrangulado a Garza Perales por una discusión.

Los dos detenidos de acuerdo a la información de las autoridades de Estados Unidos los dos hombres trasladaron el cuerpo de Jorge Garza en su propio vehículo y enterraron su cuerpo en un rancho cercano en Whitseet Límites del Condado Live Oak y Atascosa.

Las autoridades del equipo de búsqueda encontraron ropa y en ella restos humanos y dieron positivo al ADN de Jorge Garza Perales.

Los detenidos ahora serán imputados por asesinato y ocultar o fabricar evidencia física.

La madre de familia de Jorge Garza Perales de 26 años de edad originario de Linares Nuevo León fue reportado como desaparecido el 21 de agosto del 2024 en San Antonio Texas donde residía.

El día que reportaron la desaparición las autoridades del sheriff del condado solicitaron ayuda de la comunidad para dar con su paradero y según su familia Él y su madre hablaban todos los días y se comunicaban constantemente Pero el día 21 perdió toda comunicación la mamá de Jorge Garza.

La madre del joven desaparecido dijo que Jorge vivía con dos compañeros y provenían de Honduras los dos se fueron de la casa en la que vivían con Jorge desde que habría desaparecido.

De acuerdo a los Testigos señalaron que se fueron cuando Jorge Garza fue reportado como desaparecido.