Hallan sin vida al bailarín de Rosalía, Mykee Moves en Miami

Las autoridades confirmaron el fallecimiento del bailarín Mykee Moves, quien había sido reportado como desaparecido y colaboró con Rosalía y Rauw Alejandro

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Las autoridades del condado de Miami-Dade confirmaron el fallecimiento de Michael-Anthony Leones Espino, conocido artísticamente como Mykee Moves, bailarín de 28 años que había sido reportado como desaparecido en el sur de Florida.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, el cuerpo fue localizado el lunes cerca de unas vías del tren en la zona suroeste de Miami. La confirmación oficial del fallecimiento se dio a conocer un día después.

Las autoridades informaron que, con base en la investigación preliminar, la causa aparente de la muerte corresponde a un suicidio. Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre las circunstancias del caso.

La búsqueda movilizó a seguidores y artistas

La desaparición de Mykee Moves había sido reportada el domingo, luego de que fuera visto por última vez al salir del bloque 14200 de Southwest 161st Court. Desde entonces, las autoridades emitieron una ficha de búsqueda en la que lo catalogaban como una persona en peligro.

Durante los días de búsqueda, seguidores de Rosalía y Rauw Alejandro difundieron la información en redes sociales con el objetivo de colaborar en su localización. El club oficial de fans de Rosalía en España también compartió el reporte para solicitar apoyo de la comunidad.

Rauw Alejandro, con quien el bailarín mantenía una estrecha relación profesional, publicó la ficha de búsqueda en sus redes sociales tras conocerse la desaparición. Después de confirmarse el fallecimiento, el artista cambió la imagen de sus perfiles a un fondo negro.

Una trayectoria ligada a grandes giras musicales

Mykee Moves participó en el Motomami World Tour de Rosalía durante 2022 y 2023, además de formar parte del Cosa Nuestra Tour de Rauw Alejandro. También apareció en el videoclip Touching The Sky del cantante puertorriqueño.

El bailarín acumulaba cerca de 80 mil seguidores entre Instagram y TikTok, donde compartía contenido relacionado con los ensayos y el trabajo detrás de los espectáculos en los que participaba.

De nacionalidad estadounidense y con raíces filipinas, Mykee Moves había desarrollado su carrera en la industria del entretenimiento con el objetivo de consolidarse como bailarín en producciones musicales de gran formato. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y condolencias por parte de seguidores y miembros de la comunidad artística.