Hay más choques en la urbe regia... ¡y tardan en quitarlos!

El “infernal” caos vial que diariamente padecen los regios también tiene su origen en una práctica añeja que está a la vista de todos: la muy lenta gestión de los accidentes viales, los cuales se estima que ocurren cada seis minutos.

Y es que según expertos y mediciones hechas por departamentos de tránsito, el promedio para retirar de los carriles a vehículos que chocaron es de hasta hora y media en la urbe regia, cuando no debería tardar “ni cinco minutos”.

Esto ocurre, señalan, porque “las aseguradoras mandan”, ya que a los conductores se les dice que si mueven el coche cuando chocan y el ajustador no ha llegado a tomar evidencia y levantar el parte, es casi un hecho que las aseguradoras no cubrirán los daños.

Ante esto, en el Congreso del estado hay iniciativas con las que se busca que los autos puedan moverse e incluso retirarse del lugar y la aseguradora pague los daños, pero lamentablemente no han sido aprobadas.

En la propuesta se busca que se utilicen las evidencias del hecho mediante fotografías y la aceptación de una de las partes a asumir la responsabilidad.

La última iniciativa se presentó el pasado 30 de julio y está en la Comisión de Movilidad.

El problema que hoy se vive incluye factores como el que a veces los conductores no le hacen caso al agente de tránsito para mover sus vehículos, pese a que es el que tiene mayor autoridad.

Pero, además, también influye, según expertos, el que los agentes de tránsito no están bien capacitados y levantan mal el parte y cuando llega el ajustador lo tienen que rehacer.

Al estar tanto tiempo en medio, los participantes en un choque provocan largas filas interminables de automóviles. Y por si fuera poco, en la urbe regia hay choques “para aventar para arriba” al grado que el estado tiene desde hace 10 años el primer lugar nacional en percances viales.

La “ciudad de los choques”

En el más reciente reporte del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), dado a conocer a finales de julio sobre este tema, se indica que en el 2023 en Nuevo León se registraron 80,582 accidentes, que son 6% más que los 76,615 del año pasado y 25% más que los 64,058 de hace cuatro años.

Ervey Cuéllar, presidente de la asociación Movimiento Vial Ciudadano, indicó que desafortunadamente no hay un protocolo metropolitano para gestionar en cinco minutos lo que ahora se tarda hora y media en promedio.

Señaló que se debe avanzar a un modelo donde los agentes de tránsito y los aseguradores estén coordinados, teniendo el mismo equipamiento para levantar el parte y tomar evidencias y así mover rápido los vehículos.

“No hay protocolos, el tema es que no hay protocolos, y no se mueven por la amenaza de seguro, el seguro te dice: si tú te mueres, yo no te pago, es el tema.

“Se requiere que tránsito se ajuste a un convenio con los seguros: si tu seguro llega primero, levantas fotografías y me saca los automóviles, házmelos para un lado y si yo tránsito llego primero tengo que hacer lo mismo independientemente de si ya llegó el seguro”, señaló Cuéllar.

El Horizonte documentó el viernes pasado dos percances ocurridos en San Pedro que trastocaron la vialidad.

Uno fue una carambola registrada a las 13:00 horas entre un camión de la ruta 203 que le pegó a dos vehículos particulares en la Av. Eugenio Garza Lagüera y la calle Paseo de Privanzas, en San Pedro.

El ajustador llegó a las 14:00 horas y las unidades se retiraron a las 14:45. El agente de tránsito de San Pedro, nunca llegó.

Otro accidente ocurrido en Vasconcelos y Montes Rocallosos, Residencial San Agustín, tardó una hora y 40 minutos en resolverse; los vehículos estaban ya orillados y aun así ocasionaron caos vial.

El Horizonte publicó el pasado viernes que las grandes vialidades que fueron concebidas como “freeways” ahora son “macroestacionamientos” en horas pico debido a que el exceso de autos hace que la circulación sea hasta siete veces más lenta de lo normal. Esto también es provocado por los percances.

Protocolo trunco

Cuéllar fue responsable de tránsito en Monterrey del 2009 al 2012, pues fue presidente de la Comisión Ciudadana de Tránsito.

Señaló que en ese periodo se hizo todo un esquema que incluía a las aseguradoras y al Instituto de Control Vehicular para que en ese momento incluso se pagaran las multas en el lugar a quien lo deseara, pero que por falta de equipo no se ejecutó y luego se abandonó el plan en la siguiente administración.

“Ahí se quedó el proyecto muerto y ya nadie lo tomó, y ya nadie lo retomó, y luego la sugerencia era, porque hay una amenaza de las aseguradoras para el conductor: si te mueves, no te aseguro, no te pago, ni te garantizo los daños.

“No se necesita, en materia de vialidad, ir a Harvard o ir a alguna universidad alemana, o tampoco ir a Japón, Francia u otros países; la vialidad en sentido común y que existe política de la administración pública para que el efecto de qué las cosas sucedan.

“Yo, dure dos horas hace unos días, a la altura de la Independencia y de Morones Prieto, para que llegara la patrulla y otra hora para que el señor platicara con uno, platicar con otro, y luego levantar la infracción”, expresó.

