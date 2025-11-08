Cerrar X
¡Huele a Navidad! Familias se preparan para adornar sus casas

En plazas comerciales y tiendas del centro de la ciudad, familias aprovechan los primeros días de noviembre para buscar adornos y artículos navideños

Aunque aún falta más de un mes para Navidad, en Monterrey ya comienza a sentirse el ambiente decembrino. 

En plazas comerciales y tiendas del centro de la ciudad, familias aprovechan los primeros días de noviembre para buscar adornos y artículos navideños, mientras otros se preparan para comenzar con la decoración en casa.

Magdalena Aguirre fue una de las tantas personas que salió este fin de semana en busca de novedades para adornar su hogar.

“En eso andamos, apenas vamos a iniciar compras decembrinas, ahorita vamos a ver qué variedad hay en este momento; ya ves que sacan novedades en esta temporada”, comentó.

Otros, como Manuel Lara, prefieren esperar unos días más para dar inicio al espíritu navideño.

“Todavía no comienzo con las compras navideñas, yo creo que en 15 días ponemos el pino en mi casa”, dijo.

En distintos puntos del área metropolitana ya se pueden observar negocios decorados y exhibiendo artículos navideños, desde gorros de navidad, luces y hasta figuras de Santa Claus, lo que refleja que el espíritu festivo comienza a extenderse por la ciudad.

