¡Huele a Mundial! Bolivianos ya van llegando al Estadio Monterrey

Faltan varias horas para el encuentro entre Bolivia y Surinam por el Repechaje Mundialista, pero eso no impidió que algunos aficionados sudamericanos ya comenzaran a llegar al Estadio Monterrey.

Familias completas hicieron el viaje desde distintas partes de Bolivia e incluso de otros países como Colombia y Estados Unidos, donde hay una gran comunidad boliviana que llegó a la Sutlana del Norte para vivir el sueño.

Se espera una gran respuesta por parte de la afición, que agotó la venta de boletos inicial, que contempló más de 30,000 entradas para el primer encuentro de la Copa del Mundo en suelo mexicano en 40 años.

El ganador de este compromiso se enfrentará a Irak el martes 31 de marzo, también en el Estadio Monterrey, donde se definirá el últikmo boleto a la máxima fiesta del deporte.

Repechaje 'blindado'

Como era de esperar, se instaló un fuerte dispositivo de seguridad alrededor del inmueble, donde hay elementos de Fuerza Civil, Ejército Mexicano y Guardia Nacional; además de personal de Tránsito de Guadalupe para mantener el orden en lo que promete ser un día histórico.





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