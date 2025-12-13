Podcast
Nuevo León

Igualdad e Inclusión participa en comité de sociedad civil

La Secretaría de Igualdad e Inclusión destacó la colaboración ciudadana y anunció que Nuevo León pasó del séptimo al primer lugar en apoyo a las OSC

  • 13
  • Diciembre
    2025

La Secretaría de Igualdad e Inclusión participó en la doceava sesión del Comité Técnico para el Fomento de las Actividades de la Sociedad Civil de Nuevo León, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

Durante la sesión, Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión, destacó la importancia de la participación ciudadana y el papel clave de los comités, organizaciones y enlaces institucionales en los proyectos del Gobierno estatal.

“Gracias a cada uno de los comités dentro del Consejo que aportan innovación y conocimiento, y a todas las organizaciones que nos han acompañado en este proceso”, expresó.

Avances y retos rumbo a 2026

La reunión, concurrente con el Consejo Consultivo, se llevó a cabo en el Instituto Nuevo Amanecer, en San Pedro Garza García.

Ahí, los integrantes expusieron los avances logrados durante el año y reflexionaron sobre los proyectos que se impulsarán en 2026.

MH Comit_ T_cnico para el Fomento de las Actividades de la Sociedad Civil.JPG

Nuevo León, primer lugar nacional

Herrera informó que el estado avanzó en el Índice Nacional de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, al pasar del séptimo al primer lugar, resultado del trabajo coordinado entre gobierno, ciudadanía, empresas, fundaciones y academia.

MH Comit_ T_cnico para el Fomento de las Actividades de la Sociedad Civil 1.JPG

Representantes de la sociedad civil subrayaron la necesidad de mantener una atención cercana a las OSC para enfrentar retos, optimizar recursos y diseñar soluciones conjuntas a problemáticas comunes.

Compromiso ante las necesidades sociales

La funcionaria estatal reconoció que, pese a los avances históricos en la reducción de pobreza y pobreza extrema, persisten grandes necesidades.

“Entre más crezca nuestro Estado, más necesidad va a tener; por eso el trabajo focalizado, profesionalizado y articulado será fundamental”, concluyó.


Comentarios

