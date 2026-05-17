Enfoca Arratia su primer mes en Igualdad a sectores vulnerables

A un mes de asumir la titularidad de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia Cruz enfocó su agenda en consolidar la política social de Nuevo León mediante el despliegue territorial y el reforzamiento de cuatro ejes estratégicos: Ayudamos a las Mujeres, Hambre Cero, Centros Comunitarios y el Sistema Estatal de Cuidados.

“Vamos avanzando a pasos firmes. Hemos trabajado en las últimas semanas en poder impulsar los programas y las políticas públicas en materia de igualdad e inclusión para erradicar las desigualdades que se viven en nuestro estado. Nuestra misión es que en esta última etapa de gobierno se logren resultados aún más relevantes que los que ya hemos tenido”, afirmó el funcionario estatal.

Destacó que el programa "Ayudamos a las Mujeres" otorga un apoyo mensual de $2,000 pesos a cerca de 50,000 jefas de familia y cuidadoras en la entidad.

En cuanto a infraestructura social, tras supervisar espacios en Linares, Montemorelos, Cadereyta y Allende, Arratia Cruz adelantó que el municipio de Juárez sumará dos nuevos proyectos.

Entre ellos destaca el Centro Comunitario Las Lomas, el cual se perfila como el más grande del estado con un impacto directo para más de 50,000 personas.

Finalmente, de la mano de aliados estratégicos como Cáritas de Monterrey, la dependencia busca erradicar la pobreza extrema alimentaria para el verano de 2027.

“Vamos por muy buen camino. Nuevo León en 2025 fue el estado que mayor redujo la pobreza alimentaria en todo el país y, si seguimos haciendo un esfuerzo adicional, para mayo o junio del próximo año no habrá una persona con pobreza extrema alimentaria. Esto implica no solo alimentar, sino garantizar una alimentación adecuada y de calidad, llevando producto donde más se necesita”, puntualizó Arratia.

El secretario también apuntó al robustecimiento del Sistema Estatal de Cuidados y la futura creación del Instituto Estatal para Personas con Discapacidad, proyecto que busca brindar atención integral y especializada a este sector de la población.

Comentarios