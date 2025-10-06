Cerrar X
Nuevo León

Iluminan de verde palacio municipal como muestra de inclusión

Este lunes el municipio de Monterrey iluminó de color verde el Palacio Municipal para conmemorar el Día Mundial de la Parálisis Cerebral

  • 06
  • Octubre
    2025

En un acto de solidaridad y compromiso con la inclusión, el municipio de Monterrey iluminó de color verde el Palacio Municipal para conmemorar el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. 

Esta acción busca sensibilizar a la ciudadanía sobre esta condición que afecta a miles de personas en todo el mundo.

Esta iniciativa forma parte del compromiso del alcalde Adrián de la Garza y su esposa, la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, con la atención integral a las personas con discapacidad y la promoción de una sociedad más inclusiva, informó el municipio en un comunicado.

El Día Mundial de la Parálisis Cerebral es este miércoles. Esta condición es reconocida como la causa más común de discapacidad motriz.  

En respuesta a esta realidad, aseguraron que el DIF Monterrey ha reforzado la implementación de diversos programas y acciones enfocados en niñas, niños y adolescentes que viven con esta condición. 

El objetivo central de estos esfuerzos, indicaron, es mejorar significativamente su calidad de vida y la de sus familias, garantizando que reciban el apoyo y los recursos necesarios para su desarrollo pleno.


