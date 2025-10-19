Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_19_at_7_59_35_PM_aaba7691d6
Nuevo León

Iluminan de rosa Congreso por lucha contra cáncer de mama

El Congreso local se 'vistió' de rosa este domingo 19 de octubre para conmemorar el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama

  • 19
  • Octubre
    2025

El Congreso de Nuevo León se "vistió" de rosa este domingo 19 de octubre para conmemorar el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, sumándose a la campaña de concientización global.

Sensibles al tema y reconociendo que esta enfermedad es una de las principales causas de muerte en mujeres a nivel nacional, los diputados buscan con esta acción simbólica hacer conciencia entre la sociedad sobre la importancia crucial que tiene la detección temprana.

La iluminación y la adopción del color rosa en el recinto, ubicado en el centro de Monterrey, no solo simbolizan la solidaridad con las pacientes y sobrevivientes, sino que también refuerzan el mensaje de que un tratamiento oportuno es clave para aumentar significativamente las posibilidades de supervivencia.

Con esta acción, el Poder Legislativo de Nuevo León llama a las mujeres a priorizar la autoexploración y los chequeos médicos regulares como las herramientas más eficaces en esta lucha por la salud.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_19_at_9_44_03_PM_3aa2ac64ba
Waldo agradece apoyo del PVEM y seguirá en labor legislativa
Whats_App_Image_2025_10_19_at_8_59_11_PM_c56e0c3515
Retira Monterrey 6 parabuses en zona sur instalados por el estado
miguel_flores_d08767855f
Invita Miguel Flores a brigada de testamentos gratuitos en Juárez
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_refrescos_221cbc5748
Subirán 30% los precios de refrescos por IEPS
finanzas_bancos_vector_616a7838cb
Inicia veto a financieras mexicanas en Estados Unidos
granja_eliminado_1_convertido_de_webp_21ef95736f
Carolina Ross es la primera eliminada de La Granja VIP
publicidad

Más Vistas

evw_0ffc34d10e
Nuevo León reconoce y apoya a operadores del transporte público
EH_UNA_FOTO_2025_10_18_T130905_515_265354a704
Rompe PAN con alianzas partidistas; termina la era del PRIAN
20251018_083116_e7ac4f7e97
Retira 'Leones en Acción' 40 toneladas de basura en el río
publicidad
×