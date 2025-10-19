Iluminan de rosa Congreso por lucha contra cáncer de mama

El Congreso de Nuevo León se "vistió" de rosa este domingo 19 de octubre para conmemorar el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, sumándose a la campaña de concientización global.

Sensibles al tema y reconociendo que esta enfermedad es una de las principales causas de muerte en mujeres a nivel nacional, los diputados buscan con esta acción simbólica hacer conciencia entre la sociedad sobre la importancia crucial que tiene la detección temprana.

La iluminación y la adopción del color rosa en el recinto, ubicado en el centro de Monterrey, no solo simbolizan la solidaridad con las pacientes y sobrevivientes, sino que también refuerzan el mensaje de que un tratamiento oportuno es clave para aumentar significativamente las posibilidades de supervivencia.

Con esta acción, el Poder Legislativo de Nuevo León llama a las mujeres a priorizar la autoexploración y los chequeos médicos regulares como las herramientas más eficaces en esta lucha por la salud.

