Impugnación de MC en Monterrey es ociosa, dice Adrián

Este lunes, día de inicio de la audiencia de pruebas y alegatos en el proceso que MC presentó para anular los resultados de Monterrey, el alcalde electo, Adrián de la Garza, calificó esa impugnación como "ociosa".

Ante el interés de la candidata emecista Mariana Rodríguez para que el Tribunal Electoral dé revés al fallo, el exalcalde regio aseguró que el triunfo obtenido por él, con 7 por ciento de ventaja, es contundente.

"Como lo he venido comentado, es una impugnación ociosa. El resultado de la elección, lo vuelvo a decir, es contundente. Es un 7 por ciento de diferencia, suficiente para marcar una tendencia de la elección de Monterrey, una tendencia de la voluntad de la gente de Monterrey, quién quiere que los gobierne y de qué forma", expresó.

Aseguró que él está atento a atender cualquier situación o requerimiento de la autoridad electoral.

Sin embargo, consideró que el Tribunal debe otorgar todas las condiciones legales y fundamentales del derecho para poder reconfirmar su triunfo.

"Le vamos a estar dando el puntual seguimiento para poder atender cualquier situación o requerimiento de la autoridad que así lo determine", expuso.

"Entiendo yo, y sé que tienen ese derecho (de impugnar), pero pues tenemos un Tribunal que debe de otorgar todas las condiciones legales y fundamentales del derecho para poder ya confirmar y ponernos a trabajar por Monterrey", aseveró.

El presidente municipal electo insistió en que, al denunciar una semana después de los comicios una serie de supuestos actos de violencia, MC quiere construir una historia que jamás sucedió, y recordó que el mismo día de las elecciones el gobernador Samuel García, esposo de la candidata, publicó en sus redes sociales que la elección había sido sin violencia.

"Una elección que inclusive, repito, el gobernador el día de la elección, en tres ocasiones, manifestó públicamente en sus redes que era una elección histórica, también por el porcentaje de participación de la gente, una elección sin incidencias, cuando incluso estuvo pidiendo que la gente saliera a votar, que los jóvenes salieran a votar, ahí extralimitándose un poco. Lo que quiero hacer notar es que en la elección no hubo violencia, él mismo lo manifestó. Entonces no entendemos y no estamos muy claros de a qué se refiere con que fue una elección violenta. Una semana después empiezan a tratar de construir una historia que no sucedió", afirmó.

Comentarios